विद्यार्थ्यांनी अनुभवला समर विंटर कॅम्प
रत्नागिरी : गुरुवर्य जोशी इंग्लिश स्कूलमध्ये समर विंटर कॅम्पमध्ये शेकोटीचा आनंद घेताना विद्यार्थी.
जोशी स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी
अनुभवला समर विंटर कॅम्प
रत्नागिरी, ता. १७ : दी न्यु एज्युकेशन सोसायटीच्या गुरुवर्य एम. एन. जोशी इंग्लिश मीडियम स्कूलचा आगळावेगळा उपक्रम असलेला समर विंटर कॅम्प अतिशय उत्साही वातावरणात नुकताच झाला. पहिली ते आठवीपर्यंतचे विद्यार्थी आणि शिक्षक या दोन दिवसांच्या कॅम्पमध्ये सहभागी होते. यात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते.
एक दिवस आपल्या आई-वडिलांपासून दूर राहून, शाळेतल्या मित्र-मैत्रिणींसोबत गप्पागोष्टी करणे, विचारांचे आदानप्रदान करणे या उद्देशाने प्रतिवर्षी समर विंटर कॅम्पचे आयोजन केले जाते. यावर्षी पहिली ते चौथीतील ११० आणि पाचवी ते आठवीतील ९८ विद्यार्थी या कॅम्पमध्ये सहभागी झाले होते. निसर्गाशी जुळवून घेत हिवाळ्यातील थंडीचा अनुभव, विविध मैदानी खेळ, पारंपरिक गाणी, नृत्य, शेकोटी पेटवणे व सामूहिक भोजन आणि शाळेतच निवासाची व्यवस्था असे कॅम्पचे स्वरूप होते.
