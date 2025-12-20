विज्ञान प्रदर्शनाला प्रतिसाद
-rat१९p१७.jpg-
P२५O११८०७
रत्नागिरी : कृ. चिं. आगाशे प्राथमिक विद्यामंदिरात विज्ञान प्रदर्शनाचे उद्घाटन करताना डॉ. दिलीप नागवेकर. सोबत विनायक हातखंबकर, प्राजक्ता कदम, सनातन रेडीज, विद्यार्थी तर दुसऱ्या छायाचित्रात प्रतिकृतीची माहिती घेताना डॉ. नागवेकर.
-----
आगाशे विद्यालयातील
विज्ञान प्रदर्शनाला प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २० : भारत शिक्षण मंडळाच्या कृ. चिं. आगाशे विद्यामंदिरात गणिताची आवड निर्माण करणारे व विज्ञानाची कास धरून विद्यार्थ्यांना घडवणारे गुरुवर्य रा. पु. जोग यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ विज्ञान प्रदर्शन भरवण्यात आले. त्याला पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांचा उदंड प्रतिसाद लाभला. भाट्ये नारळ संशोधन केंद्राचे माजी प्रमुख डॉ. दिलीप नागवेकर यांच्या हस्ते प्रदर्शनाचे उद्घाटन झाले. त्यांनी या नव्या उपक्रमाचे कौतुक केले.
कार्यक्रमाची सुरुवात ओम राम कृष्ण हरी जपाने झाली. मुख्याध्यापिका प्राजक्ता कदम यांनी स्वागत केले. या वेळी विद्यालयाचे प्रबंधक विनायक हातखंबकर, राजेंद्र कदम, सनातन रेडीज उपस्थित होते. परिसर अभ्यास या विषयांमध्ये असलेले छोटे छोटे प्रयोग विद्यार्थी स्वतः करत होते. यामध्ये सूर्यमाला, जलचक्र, सौरऊर्जा, पवनचक्की, रेन हार्वेस्टिंग, फुप्फुसाचे कार्य, पाणी शुद्धीकरण अशा अनेक विषयांवर काही प्रतिकृती विद्यार्थ्यांनी तयार करून त्याचे सादरीकरण केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.