दोषींवर कठोर कारवाई करा
11893
दोषींवर कठोर कारवाई करा
कासार्डेवासीय ः कस्तुरी मृत्यूप्रकरणी मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. २० ः ‘कासार्डे-तर्फेवाडी येथील कस्तुरी पाताडे हिच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी,’ अशी मागणी कासार्डे ग्रामस्थांनी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांकडे केली. त्यांना तसे निवेदनही दिले. संबंधित डॉक्टरांवर महाराष्ट्र नर्सिंग होम नियम-२००१ नुसार कारवाई व्हावी, असेही निवेदनात नमूद केले आहे.
अतिरिक्त जिल्हा पोलिस अधीक्षक व निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की कस्तुरी पाताडेचा मृत्यू डॉक्टरांच्या चुकीच्या उपचारांमुळे झाला. या घटनेचे तीव्र पडसाद कासार्डेसह संपूर्ण तालुक्यात उमटत असून नागरिकांनी या प्रकाराचा तीव्र निषेध केला. दरम्यान, जिल्ह्यातील डॉक्टर संघटनांनी चुकीची माहिती पसरवून प्रत्यक्ष घटनेपासून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही नागरिकांनी केला. त्यामुळे जिल्ह्यातील वातावरण बिघडत असल्याची चिंता व्यक्त केली आहे. कस्तुरीच्या मृत्यूस जबाबदार असणाऱ्या दोषींवर कठोर कारवाई करून पीडित कुटुंबाला न्याय द्यावा, यासाठी उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमावी, अशी मागणी कासार्डे व तालुक्यातील नागरिकांनी केली आहे.
यावेळी माजी जिल्हा परिषद सदस्य संजय देसाई, माजी बांधकाम सभापती रवींद्र जठार, कलाकार मानधन समिती अध्यक्ष संतोष कानडे, कणकवली पंचायत समिती सभापती दिलीप तळेकर, माजी उपसभापती प्रकाश पारकर, माजी सरपंच संतोष पारकर, कासार्डे सरपंच निशा नकाशे, उपसरपंच गणेश पाताडे, संजय पाताडे, माजी तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग पाताडे, ग्रामपंचायत सदस्य जान्हवी बंड उपस्थित होत्या.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.