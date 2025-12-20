गुणवंतांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप
11971
वैभववाडीतील गुणगौरव; अर्जुन रावराणे विद्यालयात स्नेहसंमेलन
सकाळ वृत्तसेवा
वैभववाडी, ता. २० ः वैभववाडी तालुका शिक्षण संस्थेच्या अर्जुन रावराणे विद्यालय, (कै.) हेमंत केशव रावराणे कनिष्ठ महाविद्यालय व जयेंद्र दत्ताराम रावराणे सेमी इंग्लिश स्कूलचा संयुक्त वार्षिक स्नेहसंमेलन सोहळा जल्लोषात पार पडला. विद्यार्थ्यांच्या कला-गुणांना वाव देणारा हा कार्यक्रम मान्यवरांच्या उपस्थितीत झाला. यावेळी वर्षभरातील शैक्षणिक, क्रीडा व सांस्कृतिक क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीसाठी विद्यार्थ्यांना पारितोषिकांचे वितरण करण्यात आले.
रावराणे शिक्षण संकुलनाचे वार्षिक स्नेहसंमेलन नुकतेच झाले. या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी नृत्य, गीत, नाट्य अशा विविध कलाविष्कारांचे सादरीकरण करत उपस्थितांची मने जिंकली. यामध्ये प्रशालेतील विद्यार्थ्यांनी सादर केलेले ‘राजा शिवछत्रपती’ हे ऐतिहासिक नाट्य विशेष आकर्षण ठरले. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्य, पराक्रम व आदर्श जीवनाचे प्रभावी सादरीकरण विद्यार्थ्यांनी केले. या नाट्याला प्रेक्षकांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला.
याप्रसंगी वर्षभरात विविध स्पर्धांमध्ये तसेच अभ्यासात उल्लेखनीय यश प्राप्त केलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गौरव करण्यात आला. स्नेहसंमेलनाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या सुप्त कलागुणांना चालना मिळाल्याचे मान्यवरांनी मनोगतातून नमूद केले.
या कार्यक्रमाला भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, पोलिस निरीक्षक मनोज सोनवलकर, पुणे वाहतूक पोलिस निरीक्षक सुनील अवसरमोल, संस्थेचे अध्यक्ष सदानंद रावराणे, कार्याध्यक्ष जयेंद्र रावराणे, नगराध्यक्षा श्रद्धा रावराणे, उपनगराध्यक्ष प्रदीप रावराणे, माजी सभापती श्रीपाद मांजरेकर, भाजप तालुकाध्यक्ष सुधीर नकाशे, कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती तुळशीदास रावराणे, नगरपंचायत सभापती रोहन रावराणे, रणजित तावडे, राजन तांबे, संस्थेचे प्रभाकर रावराणे, अर्जुन रावराणे, शरद नारकर, शांताराम रावराणे, मुख्याध्यापक बी. एस. नादकर उपस्थित होते.
