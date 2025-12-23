पाणीबिलाच्या अपहारप्रकरणी विजय मेस्त्री अपात्र
घोडवली ग्रामपंचायतीचे
विजय मेस्त्री अपात्र
देवरूख, ता. २३ ः पाणीबिलाच्या अपहार ठपकाप्रकरणी घोडवली ग्रामपंचायतीचे तत्कालीन पाणी समिती सदस्य, विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य विजय सखाराम मेस्त्री यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय जिल्हाधिकारी यांनी दिला. याबद्दल त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०१८ ला मेस्त्री हे घोडवली चांदिवणे ग्रामपंचायतीचे पाणी समिती अध्यक्ष होते. या कार्यकाळात त्यांनी पाणीबिलाच्या नावाखाली धनादेशाद्वारे ३२ हजार २४५ रुपये काढून तिचा गैरवापर केला. तशा आशयाची तक्रार सरपंच वैदेही वैभव बने यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली. या संदर्भात सुनावणी झाल्यानंतर सर्व पुरावे पडताळून जिल्हाधिकारी यांनी मेस्त्री यांना अपात्र ठरवले आहे. सुमारे तीन वर्षे पाठपुरावा करून बने यांनी न्याय मिळवला.
