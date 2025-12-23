कोतवडे-घारपुरेवाडीत लोकसहभागातून वनराई बंधारा
-rat२३p१९.jpg-
२५O१२८५७
रत्नागिरी ः कोतवडे-घारपुरेवाडीत उभारण्यात येत असलेला वनराई बंधारा.
----
कोतवडे-घारपुरेवाडीत वनराई बंधारा
नदीत जलसाठा ; बचतगट महिलांचा लक्षणीय सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
पावस, ता. २३ ः रत्नागिरी पंचायत समितीने आज एका दिवसात मिशन बंधारे उपक्रमांतर्गत पाचशेहून अधिक बंधारे बांधण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. त्या अंतर्गत कोतवडे गावातील घारपुरेवाडीत बचतगट महिलांच्या आणि ग्रामस्थांच्या श्रमदानातून वेतोशी नदीवर वनराई बंधारा बांधण्यात आला. या बंधाऱ्यामुळे जलसाठ्याचा दृश्यपरिणाम तत्काळ दिसून आला. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि गटविकास अधिकारी चेतन शेळके यांच्या नेतृत्वाखाली आज एकाच दिवशी ९५ ग्रामपंचायतींमध्ये पाचशेहून अधिक बंधारे बांधण्याची मोहीम राबवण्यात आली. या अंतर्गत कोतवडे गावच्या घारपुरेवाडीत वेतोशी नदीवर सकाळी नऊ वाजल्यापासून श्रमदानाला सुरुवात झाली. यात सरपंच संतोष बारगुडे, ग्रामपंचायत अधिकारी देविदास इंगळे, ग्रामपंचायत सदस्य ज्योती मयेकर, दिया कांबळे, अनुजा धावळे, कृषी अधिकारी व्ही. एस. कोडलकर, सुनील घारपुरे, बचतगटाच्या सीआरपी समृद्धी सोनार, सुरभी शितप यांच्यासह बचतगटाच्या महिला, ग्रामपंचायत कर्मचारी, ग्रामस्थ सहभागी झाले होते. वेतोशी नदीतील पाणी वाहून पुढे जात होते त्यामुळे त्याचा गावाला फारसा फायदा होत नव्हता. या मोहिमेंतर्गत नदीवर वनराई बंधारा बांधल्याने त्याचा दृश्य परिणाम तत्काळ दिसून आला. बंधाऱ्याच्या अलीकडे जलसाठ्यात लगेचच झालेली वाढ दिसून आली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.