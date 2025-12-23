चिपळूण पालिकेच्या इमारतीसाठी ३० कोटीची मागणी
चिपळूण ः चिपळूण पालिकेच्या इमारतीसंदर्भात मुख्याधिकाऱ्यांशी चर्चा करताना नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ.
चिपळूण पालिकेसाठी ३० कोटींची मागणी
उमेश सकपाळ ः इमारतीबाबत मुख्याधिकाऱ्यांशी चर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २३ ः चिपळूण पालिकेच्या इमारतीसाठी ३० कोटींच्या निधीची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. हा निधी पुढील चार दिवसात आणण्याचे आश्वासन नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांनी दिले.
नगराध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतर सकपाळ यांनी सोमवारी सायंकाळी पालिकेत जाऊन मुख्याधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यांनी पालिकेच्या जुन्या इमारतीचा आढावा घेतला. जुनी इमारत धोकादायक बनली आहे; तिचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झाले असून, इमारतीचा मागील भाग धोकादायक असल्याचा फलक प्रशासनाने लावला आहे. ब्रिटिशकालीन असलेल्या या इमारतीतील काम धोक्याचे असल्याने प्रशासनाने या भागातून वाहनांना प्रवेश बंद केला आहे. पालिकेचे कामकाज इतर ठिकाणी हलविण्याची मागणी होत असताना नगराध्यक्षांनी उपनगराध्यक्षांसह सर्व सभापतींचे दालन एकाच ठिकाणी ठेवण्याची सूचना केली. दरम्यान, पालिका निवडणुकीत शिवसेना, भाजप युतीला घवघवीत यश मिळाल्यानंतर नगराध्यक्षांसह नगरसेवकांचे अभिनंदन करण्यासाठी पालकमंत्री उदय सामंत चिपळूणला पोहचले. त्यांनी पालिकेच्या इमारतीसाठी निधी देण्याचे आश्वासन दिले. त्यांचा संदर्भ देऊन नगराध्यक्ष सकपाळ यांनी चार दिवसात पालिकेच्या इमारतीसाठी निधी आणण्याचे आश्वासन दिले.
