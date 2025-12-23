रत्नागिरी ः समीरकुमार आडाव-पाटील यांना आदर्श शेतकरी पुरस्कार
रत्नागिरी ः शिक्षणाधिकारी मेंगाडे यांच्याकडून आदर्श शेतकरी पुरस्कार स्वीकारताना समीरकुमार आडाव-पाटील. शेजारी विलास राणे, सुनील मयेकर आदी.
समीरकुमार आडाव-पाटील
यांना आदर्श शेतकरी पुरस्कार
सकाळ वृत्तसेवा
पावस, ता. २३ः उच्चशिक्षण घेऊन नोकरीच्या मागे न लागता आधुनिक शेतीतून समृद्धीकडे वाटचाल करणारे युवा प्रगतशील शेतकरी समीरकुमार आडाव-पाटील यांना मालगुंड एज्युकेशन सोसायटीच्यावतीने आदर्श शेतकरी पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
रत्नागिरी तालुक्यातील मालगुंड येथील बळीराम परकर विद्यालयाच्या सभागृहात पुरस्कार वितरण कार्यक्रम झाला. पाटील यांना हा पुरस्कार एमटीडीसीचे व्यवस्थापक यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. या प्रसंगी माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी मेंगाडे, संस्थेचे अध्यक्ष सुनील मयेकर, सचिव विनायक राऊत, निवृत्त कृषी अधिकारी विलास राणे, मंडळ कृषी अधिकारी प्रदीप भुवड, शाळेचे मुख्याध्यापक, सर्व संचालक आणि शिक्षकवृंद उपस्थित होते.
पाटील यांनी एमएसस्सी हॉर्टिकल्चर (उद्यानविद्या), एमए पोलिटिकल सायन्स आणि फार्मसी असे शिक्षण पूर्ण केले आहे. काही काळ नोकरी केल्यानंतर त्यांनी पूर्णवेळ शेती करण्याचा निर्णय घेतला. आपल्या तांत्रिक ज्ञानाचा वापर करून त्यांनी आधुनिक शेती पद्धतीचा अवलंब केला आहे. त्यांच्या शेतीमधील विविध उपक्रमांची दखल घेऊन संस्थेने त्यांची या पुरस्कारासाठी निवड केली.
