कणकवली : एकांकिका स्पर्धा उद्घाटन
फोटो : kan243.jpg
13060
कणकवली : नाथ पै एकांकिका स्पर्धेच्या उद्घाटन कार्यक्रमात बोलताना तुषार भद्रे. यावेळी प्रदीप वेंगुर्लेकर, डॉ. प्रिया जामकर उपस्थित होते. (छायाचित्र : अनिकेत उचले)
नाट्यवातावरण टिकवून ठेवण्याचे श्रेय प्रतिष्ठानला
तुषार भद्रे : कणकवलीत आचरेकर प्रतिष्ठानच्या ४८व्या नाथ पै एकांकिका स्पर्धेचे उद्घाटन
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. २४ : वसंतराव आचरेकर सांस्कृतिक प्रतिष्ठानने रंगभूमीच्या चार पिढ्या घडवल्या असून, नाट्यक्षेत्रातील नवोदित कलाकारांना प्रोत्साहन देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य हे प्रतिष्ठान गेल्या अनेक वर्षांपासून करीत आहे. महानगरांतील सांस्कृतिक प्रदूषणापासून दूर असलेल्या सिंधुदुर्ग आणि कणकवलीसारख्या भागात नाट्यवातावरण टिकवून ठेवण्याचे श्रेय या प्रतिष्ठानाला जाते, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ रंगकर्मी, लेखक आणि स्पर्धेचे परीक्षक तुषार भद्रे यांनी व्यक्त केले.
येथील वसंतराव आचरेकर प्रतिष्ठानच्या नाट्यगृहातील नाथ पै एकांकिका स्पर्धेच्या उद्घाटन प्रसंगी तुषार भद्रे प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. यावेळी स्पर्धेच्या इतर परीक्षक म्हणून एसएनडीटीच्या मराठी विभागप्रमुख, कवयित्री, अभिनेत्री व अनुवादक डॉ. प्रिया जामकर, अभिनेते प्रदीप वेंगुर्लेकर उपस्थित होते. तसेच प्रतिष्ठानचे कार्यवाह अॅड. एन. आर. देसाई, उद्योजक सुनील पाटील, विश्वस्त दामोदर खानोलकर, सीमा कोरगावकर, लीना काळसेकर, राजा राजाध्यक्ष, टिकू कांबळी, सिद्धेश खटावकर, अमोल खानोलकर उपस्थित होते.
तुषार भद्रे म्हणाले, ‘‘वसंतराव आचरेकर प्रतिष्ठानने रंगभूमीच्या चार पिढ्या घडवल्या आहेत, त्यातील मी स्वतः एक आहे. १९७९ ते १९८४ या कालावधीत मला येथे अभिनयाचे उत्तेजनार्थ पारितोषिक मिळाले होते, ते आजही मी जपून ठेवले आहे. इथे येताच एक वेगळी ऊर्जा मिळते, जी इतरत्र काम करताना उपयोगी पडते.’’
ते पुढे म्हणाले, ‘‘लहान-मोठ्या गटांत अशी एकांकिका स्पर्धा दुसरीकडे होत नाही. मी साताऱ्यात मोठ्या थिएटरसाठी प्रयत्न केले, तेथून अनेक कलाकार आज मालिका आणि चित्रपटांत काम करीत आहेत. पण येथे वातावरणात आणि सांस्कृतिकदृष्ट्याही प्रदूषण नाही. हा भवताल छान आहे आणि तो जपावा लागतो. पडदा उघडताच प्रेक्षक त्या वातावरणात जातात. पन्नासाव्या वर्षाकडे वाटचाल करणाऱ्या या स्पर्धेचे कार्य खूप मोठे आहे. इतकी वर्षे टिकवणे सोपी गोष्ट नाही.’’
शरद सावंत यांनी सांगितले की, यंदा शालेय गटाला मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. पन्नासाव्या नाथ पै एकांकिका स्पर्धेला भव्य स्वरूप देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ही स्पर्धा कोणत्याही शासकीय किंवा राजकीय वरदहस्ताशिवाय रसिक आणि आश्रयदात्यांच्या मदतीने चालवली जात आहे.
शालेय आणि खुला गटाच्या स्पर्धेचा पारितोषिक वितरण समारंभ २७ डिसेंबर रोजी रात्री वसंतराव आचरेकर प्रतिष्ठान येथे होणार आहे.
