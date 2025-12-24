शिंदे शिवसेना वेंगुर्ले निरीक्षक विद्याधर परब यांचे अभिनंदन
सावंतवाडीः वेंगुर्ले निरीक्षकपदी नियुक्ती झालेल्या विद्याधर परब यांची पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन करताना जिल्हाप्रमुख संजू परब. सोबत इतर.
शिंदे शिवसेना वेंगुर्ले निरीक्षक
विद्याधर परब यांचे अभिनंदन
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २४ः आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक संचालक विद्याधर परब यांची वेंगुर्ले निरीक्षकपदी नियुक्ती केली आहे.
त्यांचे शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब यांनी पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन केले. जिल्हाप्रमुख परब यांनी आज अधिकृतपणे या निवडीची घोषणा केली. ही नियुक्ती आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. श्री. परब म्हणाले, ‘‘गेल्या काही दिवसांपूर्वी पालिका निवडणुका पार पडल्यानंतर येथील शिवसेनेची कार्यकारिणी बरखास्त केली होती. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका तोंडावर आहेत. त्यामुळे पक्षाची पकड मजबूत करण्यासाठी ही नवी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. नवनियुक्त निरीक्षक परब हे संबंधित मतदारसंघांचा सविस्तर आढावा घेतील. त्यांच्याकडून प्राप्त होणाऱ्या अहवालानुसार, वेंगुर्ले येथे पक्षाची नवीन कार्यकारिणी जाहीर केली जाणार आहे.’’
