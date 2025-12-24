योगायोग मित्रमंडळ हातखंबातर्फे राष्ट्रीय शेतकरी दिन उत्साहात
रत्नागिरी ः योगायोग मित्रमंडळ हातखंबातर्फे राष्ट्रीय शेतकरी दिनाचे औचित्य साधून शेतकऱ्यांना घमेली वाटप करण्यात आले. त्या वेळी उपस्थित शेतकरी.
हातखंबा गावातील १०० शेतकऱ्यांना घमेली भेट
राष्ट्रीय शेतकरी दिनाचे औचित्य; योगायोग मित्रमंडळाचा पुढाकार
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २४ः तालुक्यातील हातखंबा येथील सामाजिक बांधिलकीचा ३५ वर्षांचा वारसा जपणाऱ्या योगायोग मित्रमंडळातर्फे राष्ट्रीय शेतकरी दिन साजरा करण्यात आला. राष्ट्रीय शेतकरी दिनाचे औचित्य साधून गावातील १०० गरजू शेतकऱ्यांना फायबर घमेली भेट देण्यात आली.
हातखंबा ग्रामपंचायतीच्या सभागृहात घमेली वितरणाचा कार्यक्रम झाला. या वेळी अभ्यासू व प्रगतिशील शेतकरी उदय बने आणि उद्योजक बाबूशेठ म्हाप उपस्थित होते. या दिनदर्शिकेच्या माध्यमातून जमा होणारा निधी वर्षभर विविध सामाजिक, शैक्षणिक व क्रीडा उपक्रमांसाठी वापरला जातो, अशी माहिती या वेळी देण्यात आली. तज्ज्ञांकडून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करताना नारळ संशोधन केंद्राचे अधिकारी डॉ. किरण मालशे यांनी नारळ बागायतीमधील आधुनिक प्रयोगांवर भर दिला. कृषी विज्ञान केंद्र लांजाचे कीटकशास्त्रज्ज्ञ डॉ. सुदेश चव्हाण यांनी पिकांवरील कीड नियंत्रणाचे प्रभावी उपाय सांगितले. रत्नागिरीचे तालुका कृषी अधिकारी विनोद हेगडे यांनी शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी राबवल्या जाणाऱ्या शासकीय योजनांची सविस्तर माहिती देऊन त्याचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले.
या वेळी माजी सरपंच व विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य विद्या बोंबले, ऐश्वर्या जठार, माजी समाजकल्याण सभापती परशुराम कदम, भाई तारवे, ग्रामसेवक दीपक पाले यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रम मंडळाचे अध्यक्ष योगेश मेस्त्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झाला. तसेच मंडळाचे सचिव सचिन सावेकर यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. हातखंबा पंचक्रोशीतील शेतकरी आणि ग्रामस्थांच्या मोठ्या उपस्थितीमुळे या कार्यक्रमाला उत्सवी स्वरूप प्राप्त झाले होते.
