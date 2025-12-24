चिपळुणात जानेवारीत खनिजांच्या विश्वात प्रदर्शन
चिपळुणात जानेवारीत
खनिजांच्या विश्वात प्रदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २४ ः खेड तालुक्यातील लवेल येथील घरडा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीतर्फे खनिजांच्या विश्वात या प्रदर्शनाचे आयोजन ३ जानेवारी २०२६ ला करण्यात आले आहे. या प्रदर्शनात विविध प्रकारची खनिजे, दगडांचे आकर्षक आणि अभ्यासपूर्ण नमुने सादर करण्यात येणार आहेत. हे प्रदर्शन चिपळूण येथील घरडा वाचनालय येथे सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या कालावधीत सर्वांसाठी खुले राहणार आहे.
दगडात दडलेले विज्ञान समजून घ्या, या संकल्पनेवर आधारित हे प्रदर्शन सर्वसामान्य नागरिक, शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थी तसेच अभ्यासकांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. खनिजांचे विविध प्रकार, त्यांची निर्मिती प्रक्रिया, त्यांचा उपयोग, भौगोलिक महत्त्व याबाबत जनजागृती करण्याच्या हेतूने या प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्यक्ष नमुन्यांद्वारे अध्ययनाची संधी मिळणार असल्याने हे प्रदर्शन शैक्षणिकदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरणार आहे. या प्रदर्शनास नागरिकांनी, विद्यार्थ्यांनी व निसर्गप्रेमींनी भेट द्यावी, असे आवाहन प्राचार्य डॉ. पी. बी. पाटील यांनी केले आहे.
