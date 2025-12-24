सचिन माळी यांची बिनविरोध निवड
मंडणगड : मंडणगड गटविकास कार्यकारी सहकारी सेवा संस्थेच्या अध्यक्षपदी निवड झालेले सचिन माळी व उपाध्यक्ष संजय सुगदरे यांचे अभिनंदन करताना निवडणूक निर्णय अधिकारी भगवान आखाडे. शेजारी संस्थेचे नवनिर्वाचित संचालक मंडळ.
‘मंडणगड गटविकास’च्या
अध्यक्षपदी सचिन माळी
नव्या संचालक मंडळाचीही घोषणा ; उपाध्यक्षपदी सुगदरे
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. २४ ः मंडणगड गटविकास कार्यकारी सहकारी सेवा संस्थेच्या अध्यक्षपदी पत्रकार सचिन माळी यांची सर्वानुमते बिनविरोध निवड करण्यात आली. निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रथम श्रेणी सहकार अधिकारी भगवान आखाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली २४ डिसेंबरला झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत ही निवड जाहीर करण्यात आली.
संस्थेच्या पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी नव्या संचालक मंडळाची घोषणाही करण्यात आली. त्यानुसार संजय सुगदरे यांची उपाध्यक्षपदी सर्वानुमते बिनविरोध निवड झाली. तसेच संचालकपदी रघुनाथ पोस्टुरे, महेंद्र मळेकर, अस्मिता केंद्रे, रमेश बाईत, मनोज अधिकारी, दिनकर हुंबरे, ॲड. समिधा सापटे, योगेश पवार व कुंदन पारधी यांची निवड झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. मंडणगड सचिव संघटनेचे अध्यक्ष विजय ऐनेकर, कार्याध्यक्ष मंगेश पवार, सचिव प्रताप बर्जे, नानु खैरे, विष्णू सगदरे, प्रथमेश जोशी, सागर भोगल, नरेश पातेरे, किरण तांबे, नाना करजांवकर, वसंत अबगूल, निवृत्त पोलिस अधिकारी रमेश घडवले आदींनी शुभेच्छा दिल्या.
