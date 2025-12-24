शिक्षणातून आत्मविश्वास मिळतो
देवगड : येथील हायस्कूलच्या स्नेहसंमेलन कार्यक्रमाचे मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करण्यात आले.
संजीवनी फडकेः शेठ म. ग. हायस्कूलचे संमेलन उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. २४ : येथील शेठ म. ग. हायस्कूलचा वार्षिक पारितोषिक वितरण समारंभ विविध मान्यवरांच्या उपस्थितीत झाला. विद्यार्थी दशेत शिक्षणावर प्रेम करून आपले व्यक्तिमत्व सुधारून प्रगती होण्याबरोबरच आत्मविश्वास आणि स्वावलंबन निर्माण होते, असे मत संजीवनी फडके यांनी यावेळी व्यक्त केले.
मंचावर माजी मुख्याध्यापक चंद्रकांत शिंगाडे, प्रमुख पाहुणे संजीवनी फडके, स्थानिय समिती सदस्य विलास रुमडे, मिलिंद कुबल, मुख्याध्यापक प्रवीण खडपकर, पर्यवेक्षिका निशा दहिबावकर, पालक शिक्षक संघाचे सदस्य राजीवकुमार भावे, शालेय मुख्यमंत्री प्रचिती शिर्के आदी उपस्थित होते. यावेळी विद्यार्थांनी काढलेल्या रांगोळी व हस्तकला प्रदर्शनाचे तसेच शाळेतील इंग्रजी क्लब मार्फत आयोजित इंग्रजी पोस्टर प्रदर्शन तसेच गणित विषयाचे ‘स्वप्नातील घर’ या प्रदर्शनांचे उद्घाटन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.
वार्षिक स्नेहसंमेलनाच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन सरस्वती पूजन व दीप प्रज्वलन करून करण्यात आले. यावेळी विविध विषय समित्यामार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या स्पर्धामधील यशस्वी विद्यार्थ्यांच्या व शालेय वार्षिक क्रीडा महोत्सवात यश संपादन केलेल्या विद्यार्थ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते प्रशस्तिपत्रक देऊन गौरव करण्यात आला. उच्च माध्यमिक स्तरावर घेण्यात आलेल्या क्रीडामहोत्सवात यश संपादन केलेल्या विद्यार्थ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते प्रशस्तिपत्रक देवून गौरव करण्यात आला.
यावेळी पाचवी ते दहावीमधून उत्कृष्ट खेळाडू म्हणून लक्ष वाल्मिकी व पूर्वी रवींद्र कोयंडे यांचा मान्यवरांच्या हस्ते चषक देऊन गौरव करण्यात आला. प्रास्ताविक श्री. खडपकर यांनी केले. अहवाल वाचन दहिबावकर यांनी केले. पाहुण्याचा परिचय स्वरा कोयंडे यांनी करुन दिला. पारितोषिक प्रशस्तिपत्रक वाचन पल्लवी पंडीत, शामु जंगले व स्नेहा रामाणे यांनी केले. सागर कर्णिक यांनी सुत्रसंचालन केले. पूजा गोसावी यांनी आभार मानले.
