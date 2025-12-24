निर्माण सृष्टीचा सदनिका हस्तांतरण सोहळा
-rat२४p२७.jpg-
२५O१३१८७
रत्नागिरी : निर्माण इन्फ्रास्ट्रक्चर्स अॅण्ड रिअल्टर्सच्या साळवी स्टॉप येथील निर्माण सृष्टीमधील सदनिका हस्तांतरण कार्यक्रमात प्रकाश रसाळ यांच्या हस्ते सदनिकाधारकाला किल्ली प्रदान करण्यात आली. सोबत अनंत आगाशे, जितेंद्र सावंत, संतोष तावडे आदी.
-------
निर्माण सृष्टीचा सदनिका
हस्तांतरण सोहळा उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २४ : रत्नागिरीतील ‘निर्माण इन्फ्रास्ट्रक्चर्स अॅण्ड रिअल्टर्स’ यांनी साळवी स्टॉप-नाचणे, सौभाग्यनगर परिसरात बांधलेल्या सात मजली आणि ७४ सदनिका, प्रत्येक सदनिकेस स्वतंत्र चारचाकी गाडी पार्किंग व्यवस्था असलेली इमारत, रो बंगले असा निर्माण सृष्टी हा महत्त्वाकांक्षी गृहप्रकल्प पूर्ण झाला. निर्माण सृष्टीचा सदनिका हस्तांतरण सोहळा नुकताच दिमाखात पार पडला.
गृहप्रकल्पातील सदनिका धारकांचा एकमेकांशी परिचय व्हावा, यासाठी निर्माण इन्फ्रास्ट्रक्चर्स अॅण्ड रिअल्टर्सतर्फे सदनिका प्रातिनिधीक स्वरूपात हस्तांतरण करण्यासाठी नियोजनबद्ध हस्तांतरण तसेच आनंद सोहळा गृहप्रकल्पाच्या गार्डन एरियामध्ये आयोजित करण्यात आला होता. कार्यक्रमाला सर्व सदनिकाधारक व परिवाराने उपस्थित राहून आनंद घेतला. कार्यक्रमाला उद्योजक अनंत आगाशे, माजी समाजकल्याण सभापती प्रकाश रसाळ, ग्रामस्थ राजेश सावंत, नाचणे ग्रामपंचायत सदस्य शुभम सावंत, नवलाई ग्रुपचे संचालक जितेंद्र सावंत, निर्माण इन्फ्रास्ट्रक्चर्स अॅण्ड रिअल्टर्सचे सर्व भागीदार संतोष तावडे, प्रदीप कट्टे, विजय पाटील, चंदन खानविलकर, विशाल नलावडे, आशिष हातिसकर, सचिन कांबळे, संकेत कदम उपस्थित होते. सदनिकाधारकांनी असा कार्यक्रम साजरा केल्याबद्दल निर्माण इन्फ्रास्ट्रक्चर्स अॅण्ड रिअल्टर्स यांनी रत्नागिरीच्या बांधकाम क्षेत्रात आपले वेगळेपण जपले असून या परिवाराचे आम्ही सदस्य झाल्याचे अभिमान वाटतो, असे सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.