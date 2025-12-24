क्राईम
विष प्यायलेला
तरुण रुग्णालयात
रत्नागिरी ः सेन्ट्रिंगचे काम करणाऱ्या बिहार येथील तरुणाने मद्याच्या नशेत उंदीर मारण्याचे विषारी द्रव्य प्यायले. अधिक उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. ही घटना बुधवारी (ता. २४) सकाळी आठच्या सुमारास साखरपा येथे घडली. या प्रकरणी जिल्हा रुग्णालयाच्या पोलिसचौकीत नोंद करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी
मद्यपिणाऱ्यांवर गुन्हा
रत्नागिरी ः तालुक्यातील साठरेबांबर येथील भराडीनवाडी रस्त्यावर, तर आरे येथील समुद्रकिनारी मद्यपान करणाऱ्या दोन प्रौढांविरुद्ध ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तुकाराम सदू खाकम (वय ५०) व संतोष यशवंत मयेकर (वय ५२) अशी संशयितांची नावे आहेत. या घटना मंगळवारी (ता. २३) सायंकाळी निदर्शनास आली. या प्रकरणी पोलिस कॉन्स्टेबल सूर्याजी पाटील यांनी ग्रामीण पोलिस दूरक्षेत्र पाली येथे तर पोलिस कॉन्स्टेबल प्रशांत बंडबे यांनी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान, तालुक्यातील जयगड येथील पाण्याच्या टाकीजवळ मद्यपान करणाऱ्याविरुद्ध जयगड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रशांत प्रभाकर आडाव (वय ४८) असे संशयिताचे नाव आहे. या प्रकरणी पोलिस कॉन्स्टेबल पवन पांगरीकर यांनी जयगड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.
गावखडीत महिलेचा
आकस्मिक मृत्यू
पावस ः तालुक्यातील गावखडी येथील वृद्ध महिलेला चक्कर आल्याने उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तिला तपासून मृत घोषित केले. अनुसया महादेव कुंभार (वय ८०, रा. गावखडी, रत्नागिरी) असे मृत महिलेचे नाव आहे. ही घटना सोमवारी (ता. २२) दुपारी घडली. पूर्णगड सागरी सुरक्षा पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
बेपत्ताचा मृतदेह
गोठ्यात सापडला
लांजा ः गेल्या १३ दिवसापासून बेपत्ता असलेल्या प्रौढाचा मृतदेह साटवली गांगोवाडी येथील एका गोठ्यात आढळून आला आहे. याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अंकुश लक्ष्मण सुर्वे (वय ५४, रा. साटवली गांगोवाडी) हे भाचा सौरभ सीताराम कांबळे (वय २३, रा. साटवली गांगोवाडी) यांच्या घरी राहात असे; घरातून न सांगता कुठेही निघून जात असे. त्यानंतर तो दहा-पंधरा दिवसांनी तो पुन्हा घरी परत येत असे. ९ डिसेंबरला सकाळी घरात कोणालाही न सांगता घरातून निघून गेले होते. त्यानंतर त्यांचा मृतदेह हा साटवली गांगोवाडी येथील गोठ्यामध्ये २२ डिसेंबरला सायंकाळी कुजलेल्या स्थितीत आढळून आला. या प्रकरणी लांजा पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
