नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष, नगरसेवकांचे अभिनंदन
कणकवली ः येथील नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांचे अभिनंदन करताना ओबीसी व्हिजेएनटी महिला जिल्हा प्रमुख वर्षा कुडाळकर, संजय भोगटे.
नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष,
नगरसेवकांचे अभिनंदन
कुडाळ, ता. २४ : शिवसेना ओबीसी व्हिजेएनटी महिला जिल्हाप्रमुख वर्षा कुडाळकर यांनी कणकवलीचे नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष संदेश पारकर, मालवणच्या नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा ममता वराडकर, मालवण शिवसेनेचे नगरसेवक व नगरसेविका सावंतवाडीचे नगरसेवक संजू परब यांची भेट घेत त्यांना शुभेच्छा दिल्या. तसेच मालवणच्या विजयामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत यांची भेट घेत त्यांचे अभिनंदन केले. यावेळी त्यांच्यासोबत शिवसेना ओबीसी व्हिजेएनटी जिल्हाप्रमुख संजय भोगटे, ओबीसी व्हिजेएनटी कुडाळ तालुकाप्रमुख रूपेश पिंगुळकर, ओबीसी व्हिजेएनटी महिला तालुकाप्रमुख अनघा रांगणेकर आदी उपस्थित होते.
