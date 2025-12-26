मंडणगड - ग्रामविकासासाठी स्वयंसेवकांचे भरीव योगदान
मंडणगड ः शिबिर काळात वनराई बंधारा बांधताना स्वयंसेवक व ग्रामस्थ.
ग्रामविकासासाठी स्वयंसेवकांचे भरीव योगदान
मुंडे महाविद्यालयाचे श्रमसंस्कार शिबिर; नायणे, केरीळ येथे वनराई बंधारे
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. २६ ः लोकनेते गोपीनाथजी मुंडे महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाचे ग्रामीण पुनर्रचना व श्रमसंस्कार निवासी शिबिर तालुक्यातील नायणे येथे उत्साहात झाले. शिबिरादरम्यान नायणे व केरीळ परिसरात स्वयंसेवकांनी ग्रामस्थांच्या सहकार्याने वनराई बंधारे उभारून जलसंधारणाचे महत्त्वपूर्ण काम करून ग्रामविकासात भरीव योगदान दिले.
शिबिराचे उद्घाटन संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष पद्मश्री कर्मवीर दादा इदाते यांच्याहस्ते झाले. सांगता समारंभ संस्थेचे कार्याध्यक्ष श्रीराम इदाते यांच्या उपस्थितीत झाला. यावेळी सरपंच प्रमिला दळवी, संस्थेचे कोषाध्यक्ष रवींद्रकुमार मिश्रा, संचालक संतोष चव्हाण, प्राचार्य डॉ. वाल्मीक परहर, माजी सरपंच संजीव येसावरे आदी उपस्थित होते. परहर यांनी शिबिराच्या उद्दिष्टांची माहिती दिली. शिबिर काळात व्यक्तिमत्त्व विकास, समाजप्रबोधन, महिला सक्षमीकरण, आपत्कालीन व्यवस्थापन, सार्वजनिक आरोग्य जाणीवजागृती, सांस्कृतिक कार्यक्रम व जनजागृती पथनाट्ये सादर करण्यात आली. देव्हारे प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वतीने शिबिर घेण्यात आले. उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या स्वयंसेवकांचा गौरव करण्यात आला. सर्वोत्कृष्ट स्वयंसेवक म्हणून प्रथमेश जाधव, तर सर्वोत्कृष्ट स्वयंसेविका साक्षी आंबेकर हिचा सन्मान करण्यात आला.
कोट
शिबिरात मिळालेल्या अनुभवांचा उपयोग विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या विकासाबरोबरच समाजहितासाठी करावा. श्रमसंस्कारातून सामाजिक जाणिवा व समस्यांवर उपाय शोधण्याची क्षमता विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होते.
- श्रीराम इदाते, कार्याध्यक्ष
