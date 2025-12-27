नगराध्यक्ष भोसलेंचा ‘ज्ञानदीप’तर्फे सत्कार
नगराध्यक्ष भोसलेंचा ‘ज्ञानदीप’तर्फे सत्कार
सावंतवाडी ः येथील ज्ञानदीप शिक्षण विकास मंडळातर्फे नूतन नगराध्यक्षा श्रद्धा सावंत-भोसले यांचा पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान करण्यात आला. यावेळी संस्थापक वाय. पी. नाईक, अध्यक्ष जावेद शेख, एस. आर. मांगले, सहसचिव विनायक गावस, कळसुलकरचे मुख्याध्यापक एस. व्ही. भुरे, अभिमन्यू लोंढे, प्रा. रुपेश पाटील आदी उपस्थित होते.
ओरोस येथे दयानंद चौधरींचा सत्कार
कुडाळ ः सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या ग्राहक परिषद या समितीचा सदस्य म्हणून कार्यरत असताना केलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीची दखल घेऊन वालावल येथील सामाजिक कार्यकर्ते दयानंद चौधरी यांना जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या हस्ते ओरोस येथे प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात आले. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, उपजिल्हाधिकारी आरती देसाई, जिल्हा ग्राहक न्यायालयाच्या अध्यक्षा इंदुमती मलुष्ठे, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी सन्मान सहारे उपस्थित होते.
