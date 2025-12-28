खेमराज हायस्कूल सर्वसाधारण विजेता
13760
खेमराज हायस्कूल सर्वसाधारण विजेता
बांदा क्रीडा महोत्सव; भेडशी हायस्कूलला उपविजेतेपद
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. २७ ः येथील खेमराज हायस्कूलच्या पटांगणावर दोन दिवस चाललेल्या ''बांदा नवभारत''च्या आंतरशालेय क्रीडा महोत्सवात सर्वात अधिक पारितोषिके मिळवणाऱ्या बांदा खेमराज हायस्कूलला सर्वसाधारण विजेतेपद तर भेडशी हायस्कूलला उपविजेतेपद प्राप्त झाले.
पुढील खेळाडूंनी विविध क्रीडा प्रकारात यश प्राप्त केले. १४ वर्षाखालील मुलगे गट ः १०० मीटर धावणे-मंजुनाथ मसळीकट्टी, देवेश नाईक, चेतन माटणेकर. गोळा फेक-चेतन माटणेकर, सोहम गावडे, सुनील मेस्त्री. थाळीफेक-सुनील मेस्त्री, वंदित गोळेकर, आर्यन शिंदे. लांब उडी-मंजुनाथ मसळीकट्टी, देवेश नाईक, श्रेयस बुवा. १४ वर्षांखालील मुली ः १०० मीटर धावणे-पूर्वा देसाई, धनश्री नाईक, धनश्री तळणकर. गोळा फेक-हर्षदा नाईक, मानवी धुरी, सोनम चव्हाण. थाळीफेक-अलिषा गावडे, पूर्वा साळगावकर, निधी सावंत. लांब उडी-खुशी नाईक, अलिशा गावडे, पूर्वा देसाई. सतरा वर्षांखालील मुलगे ः १०० मीटर धावणे-गौरेश गवस, आयुष गावकर, रामदास गवस. गोळा फेक-मंगेश नाईक, यश गावडे, नीतेश कासकर. थाळीफेक-सहदेव पाडलोसकर, नवनीत ठाकूर, कुणाल बांदेकर. भालाफेक-तुकाराम काळे, नवनीत ठाकूर, सहदेव पाडलोसकर. लांब उडी-गौरेश गवस, गोविंद सावंत, स्वामी पावसकर. सतरा वर्षांखालील मुली ः १०० मीटर धावणे-काजल माधव, निधी सावंत, स्नेहा गवस. गोळाफेक-स्नेहा गवस, क्लेरिसा रॉड्रिक्स, पूर्वी बांदेकर. थाळीफेक-श्रुती कुडव, उर्वशी शेर्लेकर, स्नेहा गवस. भालाफेक-अक्षय देसाई, रसिका ओरसकर, वेदा गवस. लांब उडी-पूर्वा जाधव, काजल माधव, समृद्धी पांढरमिसे. १९ वर्षांखालील मुलगे ः १०० मीटर धावणे-कीर्तेश गवस, लवू नाईक, दीपराज गवस. गोळा फेक-आयुष वालावलकर, ऋग्वेद सुतार, कन्हैया तुळसकर. थाळीफेक-आयुष वालावलकर, अभिताय शेटकर, दत्तराज लोंढे. भालाफेक-बाबू वरक, ऋग्वेद सुतार, दत्ताराम लोंढे. लांब उडी-कीर्तेश गवस, दीपराज गवस, साहिल चव्हाण. १९ वर्षांखालील मुली ः १०० मीटर धावणे-जान्हवी पंडित, मयुरी गवस, संगीता शेटकर. गोळाफेक-सिमरन पाटील, संचिता महाजन, विश्रांती सुतार. थाळीफेक-वैदेही शेटकर, रेचल लोबो, विक्रांती सुतार. भालाफेक-सानिया म्हसकर, रेचल लोबो, विक्रांत सुतार. लांब उडी-अलिशा कदम, समीधा दळवी, छाया केळुसकर.
सर्व सांघिक खेळांच्या विजेत्या व उपविजेत्या संघाना अजय तोरसकर यांनी रोख रकमेची बक्षिसे दिली. बक्षीस वितरणाला प्रमुख पाहुणे म्हणून बांदा पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक गजेंद्र पालवे यांनी उपस्थिती दर्शवली. यावेळी बांदा नवभारतच्या अध्यक्षा कल्पना तोरसकर, कार्याध्यक्ष डॉ. मिलिंद तोरसकर, कार्यकारिणी सदस्या रश्मी तोरसकर, शालेय समन्वय समिती सहसचिव नंदकुमार नाईक आदी उपस्थित होते. क्रीडा अहवाल वाचन सूर्यकांत सांगेलकर यांनी, सूत्रसंचालन रणधीर रणसिंग यांनी केले. आभार बांदा हायस्कूलचे मुख्याध्यापक एन. जी. नाईक यांनी मानले. महोत्सवाची सांगता वंदे मातरम आणि क्रीडा ध्वज कार्याध्यक्ष तोरसकर यांच्याकडे सुपुर्द करत झाली.
----
सांघिक खेळांमधील यशस्वी विद्यार्थी
१७ वर्षांखालील मुलगे-व्हॉलीबॉल विजयी भेडशी, उपविजेता बांदा. १७ वर्षांखालील मुली हँडबॉल-विजयी बांदा, उपविजेता मडुरा. १९ वर्षांखालील मुली कबड्डी-विजयी कुडासे, उपविजेता बांदा. १९ वर्षांखालील मुले क्रिकेट-विजयी बांदा, उपविजेता भेडशी. पंडित जवाहरलाल नेहरू वक्तृत्व स्पर्धांचे विजेते ः पाचवी ते सातवी-आस्था वेंगुर्लेकर, समृद्धी चौगुले, समृद्धी देसाई. आठवी ते दहावी (मराठी)-निधी किडजी, सानिका गवस, तन्वी परब. अकरावी व बारावी (मराठी)- सायली गावकर, तनुजा शेर्लेकर, खुशी गवस. आठवी ते दहावी (हिंदी)-वेदांगी कोळापाटे, मयुरी गवस, रुची धरणे. अकरावी, बारावी (हिंदी)-अर्बिता कुबल, ईश्वरी देसाई, दीपाली कविटकर. आठवी ते दहावी (इंग्रजी)-दीक्षा वरक, जुई सावंत, दुर्वा देसाई. अकरावी व बारावी (इंग्रजी)-हालिमा करोल, तन्वी ठिकार, सोनिया गवस.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.