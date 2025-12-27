डॉ. आंबेडकर हायस्कूलचे कथाकथन स्पर्धेत यश
मंडणगड : कथाकथन स्पर्धेत यश संपादन केलेल्या विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करताना सुनील घाणेकर, रामचंद्र कापसे.
डॉ. आंबेडकर हायस्कूलचे
कथाकथन स्पर्धेत यश
मंडणगड, ता. २७ ः मंडणगड तालुका मुख्याध्यापक संघाच्यावतीने आयोजित सानेगुरुजी तालुकास्तरीय कथाकथन स्पर्धेत शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी उल्लेखनीय यश संपादन केले. ही स्पर्धा तालुका मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष सुनील घाणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली व सचिव रामचंद्र कापसे यांच्या उपस्थितीत झाली. स्पर्धेत एकूण १६ विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. वक्तृत्व स्पर्धेत माध्यमिक गटातून आर्या पोस्टुरे, उच्च माध्यमिक गटातून जानवी शेडगे तसेच कथाकथन स्पर्धेमधून प्राथमिक गटातून द्वितीय कार्तिक कोळेकर, माध्यमिक गटातून प्रथम क्रमांक विधी आंबेकर व उच्च माध्यमिक गटातून प्रथम क्रमांक सायली शिगवण यांनी मिळवला.
