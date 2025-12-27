-माहू बोरघरमध्ये बचत गट महिलांना साहित्य वाटप
मंडणगड : बचतगटातील महिलांना साहित्य वाटप करताना नेत्रा जाधव, सुप्रिया चांदिवडे, शनिदास जाधव.
माहू बोरघरमध्ये बचतगटाला साहित्य वाटप
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. २७ ः मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने ग्रुपग्रामपंचायत माहू बोरघर यांच्यावतीने बचतगटातील महिला सदस्यांना स्वच्छता व गृहोपयोगी साहित्याचे वाटप करण्यात आले. कार्यक्रमाला ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या नेत्रा जाधव, ग्रामपंचायत अधिकारी सुप्रिया चांदीवडे, ग्रामपंचायत कर्मचारी प्रकाश नामुगडे, कार्यक्षेत्रातील सर्व बचतगट महिला सदस्य, शिक्षिका उपस्थित होत्या. या वेळी महिलांच्या वैयक्तिक वापरासाठी, सार्वजनिक कचरा कुंड्या, मिक्सर आदी साहित्याचे वाटप करण्यात आले. ग्रामपंचायत अधिकारी सुप्रिया चांदीवडे यांनी बचतगटांच्या माध्यमातून महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, स्वावलंबन आणि उद्योजकतेचे महत्त्व विशद केले. तसेच घर, गाव व परिसर स्वच्छ ठेवण्याचे आरोग्याच्यादृष्टीने असलेले महत्त्व सांगितले.
