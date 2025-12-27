-चिपळूण शहराच्या विकासासाठी प्रयत्न व्हावेत
-RAT२७p७.JPG ः
२५O१३७४५
चिपळूण ः क्रेडाईतर्फे नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांचा सत्कार करताना सदस्य.
-----
चिपळूणच्या विकासासाठी प्रयत्न व्हावेत
क्रेडाईतर्फे नगराध्यक्षांचा सत्कार ; विकासकामांबाबत दिले निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २७ ः चिपळूण क्रेडाई संस्थेच्यावतीने नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांची त्यांच्या माऊली संपर्क कार्यालयात सदिच्छा भेट घेण्यात आली. या वेळी शहरविकासाला अडथळा ठरणारे विविध प्रश्न तसेच महापुराच्या पार्श्वभूमीवर चिपळूण व राजापूरला शासनस्तरीय समितीत प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी नगराध्यक्षांनी विशेष प्रयत्न करावेत, अशी विनंती क्रेडाईच्यावतीने करण्यात आली.
चिपळूण शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी क्रेडाई चिपळूण संस्थेचे सर्वतोपरी सहकार्य राहील, अशी ग्वाही देण्यात आली. यावर नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांनी रेड लाईन–ब्ल्यूलाईनचा प्रश्न, चिपळूण शहरातील गाळमुक्ती तसेच पूरप्रश्न यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्राधान्याने काम करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली. तसेच क्रेडाई चिपळूणच्यावतीने पाचजणांचे शिष्टमंडळ तयार करून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेण्यात येईल. क्रेडाई चिपळूणचे अध्यक्ष शकील चौगुले, सदस्य व नगरसेवक उदय जुवळे, राजेश वाजे, जावेद दलवाई, माजी अध्यक्ष संतोष तडसरे, शकील मुकादम, प्रकाश देसाई, बळीराम मोरे, प्रीतम पटेल, मनोज भोजने, मारुती मोरे, साहिल खळे, मयूर देसाई, नगरसेवक अंकुश आवले आदी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.