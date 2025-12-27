बॅ. खर्डेकर शिक्षण क्षेत्रातील ‘ज्ञानज्योत’
बॅ. खर्डेकर शिक्षण क्षेत्रातील ‘ज्ञानज्योत’
सुनील सौदागर ः वेंगुर्ले महाविद्यालयात स्मृतिदिनी अभिवादन
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. २७ ः रस्ते, वीज, दळणवळण व दैनंदिन सुविधांचा अभाव असतानाही बॅ. बाळासाहेब खर्डेकर यांनी परदेशात जाऊन उच्च शिक्षण घेतले. मात्र, परदेशात स्थायिक होण्याची संधी नाकारून त्यांनी वेंगुर्लेसारख्या ग्रामीण व दुर्गम भागामं परत येऊन शिक्षणाची ज्योत पेटवली. त्यांच्या या कार्यामुळे हजारो विद्यार्थी घडले आणि समाजाच्या विविध क्षेत्रांत कार्यरत झाले, असे प्रतिपादन सारस्वत बँकेचे संचालक तथा सनदी लेखापाल सुनील सौदागर यांनी वेंगुर्ले येथे करत बॅ. खर्डेकर यांच्या जीवनप्रवासावर सविस्तर प्रकाश टाकला.
कोकणातील शिक्षण चळवळीचा मजबूत पाया घालणारे शिक्षणमहर्षी बॅ. बाळासाहेब खर्डेकर यांच्या ६२ व्या स्मृतिदिनानिमित्त येथील बॅ. बाळासाहेब खर्डेकर महाविद्यालयात त्यांना अभिवादन करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रा. डॉ. डी. बी. गोस्वामी, नगराध्यक्ष दिलीप गिरप, निवृत्त बँक शाखा व्यवस्थापक आर. जी. खानोलकर, महाविद्यालय विकास समितीचे सदस्य सुरेंद्र खामकर व सतीश दुबळे यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. आर. जी. खानोलकर यांनी खर्डेकर यांच्या जीवनातील आठवणी उलगडल्या. प्रा. डॉ. डी. बी. गोस्वामी यांनी खर्डेकर यांचे विचार आत्मसात करणे हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली असल्याचे सांगितले.
यानिमित्त इंग्रजी विभागामार्फत आयोजित वक्तृत्व स्पर्धेत प्रथम वर्ष कला विभागातील स्वरा गंगावणे हिने प्रथम, बारावी विज्ञान शाखेतील वेदश्री चव्हाण आणि तृतीय वर्ष वाणिज्य विभागातील विधी नाईक यांनी अनुक्रमे द्वितीय व तृतीय क्रमांक मिळविला. विजेत्यांना स्मृतिचिन्ह, प्रमाणपत्र व गुलाबपुष्प देऊन गौरविले. डॉ. व्ही. ए. देऊलकर यांनी प्रास्ताविक केले. संस्था प्रतिनिधी सुरेंद्र चव्हाण, कनिष्ठ विभागाचे पर्यवेक्षक दिलीप शितोळे उपस्थित होते. प्रियांका प्रभू यांनी सूत्रसंचालन केले. डॉ. सचिन परुळकर यांनी आभार मानले.
समाजाशी नाळ जोडून काम करा
शिक्षण हे केवळ वैयक्तिक प्रगतीचे साधन नसून समाज परिवर्तनाचे प्रभावी माध्यम आहे. विद्यार्थ्यांनी भविष्यात कोणत्याही क्षेत्रात कार्यरत असताना समाज, गाव, परिसर व सामान्य माणसाच्या प्रश्नांशी नाळ जोडून काम करावे. सामाजिक बांधिलकी, प्रामाणिकपणा व कर्तव्यभावना ही मूल्ये अंगीकारूनच खऱ्या अर्थाने सुशिक्षित नागरिक घडतो, असे मत यावेळी नगराध्यक्ष गिरप यांनी व्यक्त केले.
