-विद्यार्थ्यांनी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवावा
विद्यार्थ्यांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवावा
उत्तम भोसले ः मराठे महाविद्यालयाचे जुवाठीत शिबिर
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. २७ ः विद्यार्थ्यांनी आपले ध्येय निश्चित करून ध्येयाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक ठेवावा व जीवनात यशस्वीपणे मार्गक्रमण करावे, असे प्रतिपादन राजापूर पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी उत्तम भोसले यांनी केले.
रयत शिक्षणसंस्थेच्या आबासाहेब मराठे महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या विशेष श्रमसंस्कार निवासी शिबिराचा समारोप जुवाठी येथे झाला. या वेळी प्राचार्य डॉ. राजाराम राठोड, विकास समितीचे सदस्य सतीश रेडीज, दिलीप पाटणकर, रमेशकाका मराठे, प्रसाद मोहरकर, पंचायत समितीचे माजी सदस्य दिवाकर मयेकर, सरपंच नारायण धुरी आदी उपस्थित होते.
शाश्वत भारतासाठी युवकांना सक्षम करणे व माय भारत आणि डिजिटल साक्षरतेसाठी युवक ही थीम घेऊन महाविद्यालयातील शंभर विद्यार्थ्यांनी जुवाठी गावामध्ये सात दिवस संपूर्ण गाव, मंदिरे, रस्ते यांची स्वच्छता केली. शोषखड्डे खणले, तीन ठिकाणी गावच्या ओहोळावर बंधारे बांधले. गावातील सर्वेक्षण करून लोकांचे आजारपण, सुखदुःखे जाणून घेतली. शासकीय योजनांची माहिती घरोघरी पोहोचवली. प्रतिभा रेडीज यांच्या उपस्थितीत गावातील महिलांसाठी हळदी-कुंकवाचा कार्यक्रम घेऊन त्यांच्या आरोग्याच्या समस्या जाणून आरोग्य अधिकाऱ्यांमार्फत सोडवल्या. शिबिरामध्ये भारत गॅस, श्रीराम गॅस एजन्सीचे गजानन पळसुळेदेसाई यांनी ‘गॅसगळती व त्याचे धोके व त्यावरील उपाय’ या संबंधीची माहिती दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.