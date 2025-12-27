नवनिर्माणतर्फे परदेश शिक्षण तंत्रज्ञान
विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्चशिक्षणासह रोजगाराची संधी
नवनिर्माण महाविद्यालय; परदेशी विद्यापीठांसोबत सामंजस्य करार
सकाळ वृत्तसेवा
पावस, ता. २७ ः नवनिर्माण महाविद्यालय परदेशी विद्यापीठांसोबत सामंजस्य करार करणार असून, येथील विद्यार्थ्यांना थेट परदेशात उच्चशिक्षणाची संधी आणि रोजगाराची संधी निर्माण करण्यासाठीचा मेगा प्लॅन २०२६ मध्ये राबवणार आहे. या माध्यमातून विद्यार्थी, शिक्षक, तंत्रज्ञान याचे आदानप्रदान होईल, असे नवनिर्माण शिक्षणसंस्थेचे अध्यक्ष अभिजित हेगशेट्ये यांनी फिजिओथेरपी महाविद्यालयाच्या २०२६च्या बॅचच्या ओरिएंटेशनप्रसंगी सांगितले.
एसएमजोशी फिजिओथेरपी महाविद्यालयाचे हे दुसरे वर्ष या महाविद्यालयातील तज्ञ प्राध्यापकवर्ग अद्ययावत लॅबोरेटरीज आणि रत्नागिरी शहराच्या निसर्गसुंदर आकर्षण यामुळे महाराष्ट्रातील मुले रत्नागिरी येथील प्रवेशाला प्रथम प्राधान्य देतात, असा अनुभव या वेळी सांगण्यात आला. फिजिओथेरपी क्षेत्राचे महत्त्व आरोग्यक्षेत्रात महत्त्वाचा रोल करत आहे. याबद्दल मार्गदर्शन करताना ज्येष्ठ डॉक्टर आणि संस्थेचे उपाध्यक्ष डॉ. अलिमियाँ परकार यांनी सांगितले, न्युरो, ऑर्थो, हार्ट ऑपरेशन, स्पोर्ट्स आदी प्रत्येक क्षेत्रात आज फिजिओथेरपी तज्ज्ञ डॅाक्टर्सची नितांत गरज आहे. ही फक्त रत्नागिरी महाराष्ट्र यापुरती मर्यादित राहणार नाही तर देश-परदेशात या क्षेत्राला मोठी मागणी आहे. आजचा बदलता अभ्यासक्रम हा मेडिकलचा बहुतांश अभ्यासक्रम कव्हर करणारा आहे. रत्नागिरी येथे अशा प्रकारची शिक्षणसुविधा होणे, हे आपण सारे विद्यार्थी भाग्यवान आहात.
फिजिओथेरपी महाविद्यालयाने रत्नागिरीच्या शैक्षणिक गुणवत्ता आणि कौशल्याधारित दर्जाचा आयाम बदलत आहे. आरोग्यक्षेत्रातील नवी आव्हाने आपणाला सामोरे जायचे यासाठी फिजिओ आणि त्यातील रिहॅबिलिटेशनबाबतचे संशोधन त्याला जोडून येणारे आर्टिफिशियल इंजिनिअरिंग या क्षेत्रातील नव्या क्रांतीचे पर्व घेऊन येणार आहे. या वेळी फिजिओथेरपिस्ट डॉ. मनीषा भागवत आणि डॉ. दिलीप पाखरे यांची समयोचित भाषणे झाली.
