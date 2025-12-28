रत्नागिरी- आनंदी जीवनासाठी कला आवश्यक
रत्नागिरी : फाटक हायस्कूल व गांगण, केळकर कनिष्ठ महाविद्यालयात आयोजित स्नेहसंमेलनात नृत्य सादर करताना विद्यार्थी-विद्यार्थिनी.
आनंदी जीवनासाठी कला आवश्यक
नेपथ्यकार धुमक ; फाटक हायस्कूलमध्ये स्नेहसंमेलन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २८ : आनंदी जीवनासाठी कला आवश्यक असून अभिनय व नाट्यक्षेत्रात करिअरच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाबरोबरच कला साधनेकडे लक्ष द्यावे, असे प्रतिपादन स्नेहसंमेलनाचे प्रमुख पाहुणे नेपथ्यकार प्रवीण धुमक यांनी केले. फाटक हायस्कूल व श्रीमान वि. स. गांगण कला, वाणिज्य आणि त्रि. प. केळकर विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
मुख्याध्यापक राजन कीर, उपमुख्याध्यापक विश्वेश जोशी, संस्था सदस्य राजीव गोगटे, सांस्कृतिक विभाग प्रतिनिधीसह विद्यार्थी प्रतिनिधी, उपस्थित होते. राज्य नाट्य स्पर्धेच्या रत्नागिरी केंद्रावर नेपथ्याचे सलग आठ वर्षे प्रथम पारितोषिक प्राप्त नेपथ्यकार प्रवीण धुमक यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून निमंत्रित करण्यात आले होते.
स्नेहसंमेलनात गायन, वादन, नृत्य, नाटिका लोकनृत्य अशा विद्यार्थ्यांच्या विविध कलाविष्कारांबरोबर लोकनृत्यंचा परिचय करून देणाऱ्या लोकनृत्य स्पर्धा रंगल्या. या स्पर्धेत कनिष्ठ महाविद्यालयीन गटात बारावी सायन्सचे कोळी नृत्य, बारावी आर्ट्सचे गोंधळ नृत्य आणि बारावी कॉमर्सचे आदिवासी नृत्य यांनी तसेच पाचवी - सहावी गटात सहावी ‘अ’ चे आदिवासी नृत्य, पाचवी ‘क’चे कोळीनृत्य आणि पाचवी ‘अ’च्या गुजराती नृत्यने तर सातवी - आठवीच्या गटात आठवी ‘ब’ चे गोंधळ नृत्य, आठवी ‘इ’ चे कोलट्टम हे दाक्षिणात्य नृत्य आणि आठवी ‘अ’चे गुजराती नृत्य यांनी अनुक्रमे प्रथम द्वितीय व तृतीय क्रमांक पटकावले. लोकनृत्य स्पर्धेतील विजेत्यांना प्रमुख पाहुणे प्रवीण धुमक, कार्याध्यक्षा अॅड. सुमिता भावे, सचिव दिलीप भातडे, पर्यवेक्षिका नेहा शेट्ये आदी मान्यवरांच्या हस्ते भेटवस्तू देऊन गौरविण्यात आले.
