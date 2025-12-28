वृक्ष संरक्षणासाठी तळेरेत साफसफाई
वृक्ष संरक्षणासाठी
तळेरेत साफसफाई
तळेरे, ता. २८ ः सामाजिक बांधिलकी आणि पर्यावरण रक्षणाचा वारसा जपत तळेरे-रघुचीवाडी येथील ब्राह्मणदेव कला-क्रीडा मंडळाच्या सदस्यांनी औदुंबरनगर ते शिडवणे रस्त्यालगत लावलेल्या झाडांचे वणव्यापासून संरक्षणासाठी आजूबाजूच्या गवताची साफसफाई करण्यात आली. गतवर्षीही असाच अनुकरणीय उपक्रम राबविण्यात आला होता.
दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत लावण्यात आलेल्या या रोपांभोवती वाढलेले सुके गवत काढून टाकत ‘फायर लाईन’ तयार करण्यात आली. उन्हाळ्यात लागणाऱ्या वणव्यांमुळे या वृक्षसंपदेचे नुकसान होऊ नये, हा या मोहिमेमागचा मुख्य उद्देश होता. या सामाजिक कार्यात मंडळाचे सदस्य आणि ग्रामस्थ किरण तळेकर, प्रथमेश नरसाळे, संदेश तळेकर, सिद्धेश तळेकर, शुभम साटम, प्रसन्न तळेकर, आर्यन पांचाळ, शरद तळेकर व अनुप तळेकर यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला. काही सदस्यांनी वस्तू रुपाने सहकार्य केले. वृक्षारोपण केवळ कागदावर न ठेवता, लावलेली रोपे जगवण्यासाठी मंडळाने घेतलेल्या या पुढाकाराचे परिसरात कौतुक होत आहे.