गावराई शाळा-थळकरवाडी रस्ता कामाचा अखेर शुभारंभ
गावराई शाळा-थळकरवाडी
रस्त्याच्या कामाला प्रारंभ
आमदार नीलेश राणेंचा पुढाकार
सिंधुदुर्गनगरी, ता. २८ ः गावराई (ता.कुडाळ) मराठी शाळा, कुळकरवाडी, थळकरवाडी विठ्ठलादेवी मंदिर रस्त्याच्या कामाचा आमदार नीलेश राणे यांच्या माध्यमातून शिंदे शिवसेनेच्या पदधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत श्रीफळ वाढवून प्रारंभ करण्यात आला. गेली अनेक वर्षे याबाबत ग्रामस्थांकडून आवाज उठविण्यात येत होता.
गावराई येथे आमदार राणे यांच्या माध्यमातून तीन रत्यांची कामे हाती घेतली आहेत. मराठी शाळा ते टेंबवाडी, कुळकरवाडी थळकरवाडी विट्ठलादेवी मंदिर रस्ता तसेच देऊळवाडी धुरीवाडी वेगुर्लेकरवाडी व भोगलेवाडी रस्त्याची कामे मंजूर आहेत. या कामांचा शिंदे शिवसेना तालुकाप्रमुख विनायक राणे, दीपक नारकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत प्रारंभ झाला. यावेळी विभागप्रमुख परशुराम परब ,दाजी गावडे, सरपंच सोनल शिरोडकर, अमित राणे, मालवण युवा सेना तालुका प्रमूख स्वप्नील गावडे, ग्रामपंचायत सदस्य संजय आयरे, कुडाळ तालुका युवा उपतालुका प्रमुख रुपेश गावडे, कृष्णा गावडे, गितेश राऊत, देऊ गावडे आदींसह गावातील ग्रामस्थ उपस्थित होते. मराठी शाळा ते थळकरवाड़ी रस्ता वाहतूकीस धोकादायक बनला होता. गेली १५ वर्षे येथील ग्रामस्थ हा रस्ता डांबरीकरण करावा, अशी मागणी करत होते. याची दखल घेत आमदार राणे यांनी त्यातील प्राधान्य क्रमाने घेतलेल्या या मुख्य रस्त्यांचा शुभारंभ काल (ता.२७) करण्यात आला. नजीकच्या काळात धनगरवाडी येथील सभामंडप, सिद्धार्थ नगर येथील स्मशानशेड आदी कामे घेण्यात येणार आहेत. त्यांचेही टप्प्याटप्प्याने सुरुवात करून गावराई गावाचा विकास करण्यासाठी आमदार राणे यांच्या माध्यमातून शिंदे शिवसेना कटिबद्ध असल्याचे तालुकाप्रमुख विनायक राणे, दीपक नारकर यांनी स्पष्ट केले.
