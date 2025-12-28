तळवडे जनता विद्यालयात उद्या स्नेहसंमेलन
सावंतवाडी : तळवडे येथील श्री जनता विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयाचे ‘वार्षिक स्नेहसंमेलन’ आणि ‘पारितोषिक वितरण समारंभ’ मंगळवारी (ता. ३०) साजरा होणार आहे. यानिमित्ताने विद्यालयात विविध शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले आहेत. कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद शिक्षण प्रसारक मंडळ, तळवडेचे अध्यक्ष विष्णू पेडणेकर भूषविणार आहेत. प्रमुख अतिथी म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे उप-प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय काळे आणि भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष संदीप गावडे उपस्थित राहणार आहेत. स्नेहसंमेलनापूर्वी विद्यालयात विविध उपक्रमांचे आयोजन केले आहे. यात ३० ला सकाळी आठपासून वार्षिक स्नेहसंमेलन व मुख्य पारितोषिक वितरण सोहळा होईल. या मुख्य सोहळ्यात मान्यवरांचे स्वागत, सत्कार, त्यांची भाषणे आणि विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव केला जाईल. सायंकाळी साडेपाचला विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देणारा ‘विविध गुणदर्शन कार्यक्रम’ आयोजित केला आहे. यामध्ये विद्यार्थी आपली कला सादर करणार आहेत. उपस्थित राहावे, असे आवाहन मुख्याध्यापक प्रतापराव देसाई, पर्यवेक्षक दयानंद बांगर, सांस्कृतिक विभागप्रमुख किशोर नांदिवडेकर यांनी केले.
सावंतवाडी बसस्थानकात पाण्याची सुविधा
सावंतवाडी : येथील बसस्थानकाच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम गेली सात वर्षे रेंगाळले असले तरी, एस.टी. महामंडळाने प्रवाशांच्या सोयीसाठी चांगल्या दर्जाची शेड उभारून पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून प्रवाशांना भेडसावणारी पिण्याच्या पाण्याची गैरसोय अखेर दूर झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून बसस्थानकात पिण्याचे पाणी तसेच हात-तोंड धुण्याची कोणतीही व्यवस्था नव्हती. त्यामुळे प्रवाशांना पाण्याच्या बाटल्या विकत घ्याव्या लागत होत्या. याबाबत प्रवाशांनी बसस्थानक प्रमुख व आगारप्रमुखांकडे तक्रारी करून मागणी लावून धरली होती. आगारामार्फत विभाग नियंत्रकांकडेही पाठपुरावा केला होता. अखेर महामंडळाने जुनी पाण्याची टाकी व शेडचे नूतनीकरण करून सुसज्ज व दर्जेदार शेड उभारली असून, प्रवाशांसाठी पाण्याची कायमस्वरूपी सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
कारिवडे येथे आज जत्रोत्सव
ओटवणे : कारिवडे येथील नवसाला पावणाऱ्या श्री गवळदेवाचा वार्षिक जत्रोत्सव उद्या (ता. २९) साजरा होणार आहे. या जत्रोत्सवानिमित्त दरवर्षी हजारो भाविक श्री गवळदेवाच्या दर्शनासाठी उपस्थित राहतात. उत्सवानिमित्त मंदिरात सकाळी आठला पूजा व अभिषेक, त्यानंतर सकाळी दहाला श्री सत्यनारायण महापूजा होणार आहे. महापूजेनंतर आरती व तीर्थप्रसादाचे आयोजन केले असून, दुपारी दोनला महाप्रसाद होणार आहे. सायंकाळी सातला ग्रामस्थांची भजने होणार असून, रात्री बाराला पार्सेकर दशावतार मंडळाचा नाट्यप्रयोग सादर केला जाणार आहे. भाविकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून उत्सवाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन देवस्थान समिती व ग्रामस्थांनी केले आहे.
