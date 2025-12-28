पावस-मिळंदमध्ये महिला स्नेहमी प्रशिक्षण
राजापूर ः मिळंद येथे आदिशक्ती महिला सक्षमीकरण समितीच्या वतीने काढण्यात आलेल्या रॅलीत सहभागी महिला.
मिळंदमध्ये महिला स्नेही प्रशिक्षण
पावस, ता. २८ ः राजापूर तालुक्यातील मिळंद सावडाव येथील आदिशक्ती महिला सक्षमीकरण समितीतर्फे महिला स्नेही प्रशिक्षण कार्यक्रम मिळंद गुरुववाडी येथील अंगणवाडीत झाला.
महिला व किशोरवयीन मुलींची हिमोग्लोबिन तपासणी व आरोग्य या महत्त्वपूर्ण विषयावर मार्गदर्शन करण्यात आले. समाजात संवेदनशीलता निर्माण करणे, महिलांमध्ये जनजागृती घडवून आणणे, तसेच लिंगभेद निर्मूलन, मुलींच्या शिक्षणाचे महत्त्व वाढविणे, बालविवाह रोखणे आणि लैंगिक व शारीरिक अत्याचाराविरोधात हिंसाचारमुक्त समाज घडविणे या प्रमुख उद्दिष्टांवर समिती आपले लक्ष केंद्रित करत आहे. अॅड. तेजस्विनी राणे यांनी महिला विषयक कायद्याबाबत माहिती दिली.
जवळेथर येथील वैद्यकीय अधिकारी संयुक्ता घाडगे, समुदाय अधिकारी प्रवीण होन्वेकर यांनी मार्गदर्शन केले. या वेळी या वेळी सरपंच कीर्ती आयरे, आदिशक्ती महिला सक्षमी करण समितीच्या सचिव आणि अंगणवाडी सेविका सविता चव्हाण, सदस्य आणि ग्रामविकास अधिकारी नम्रता शिवलकर, माजी जिल्हा परिषद सदस्या दूर्वा तावडे आदी उपस्थित होते.
