वेंगुर्लेत दोन जानेवारीपासून एकांकिका स्पर्धांना प्रारंभ वेंगुर्लेत दोन जानेवारीपासून एकांकिका स्पर्धांना प्रारंभ

वेंगुर्ले, ता. २८ ः वेंगुर्ला कलावलय आयोजित व बी.के.सी. असोसिएशन, मुंबई यांच्या पुरस्कृत (कै.) प्रा. शशिकांत यरनाळकर स्मृती खुल्या राज्यस्तरीय एकांकिका स्पर्धा २ ते ४ जानेवारी या कालावधीत वेंगुर्ला-कॅम्प येथील नाटककार मधुसूदन कालेलकर बहुउद्देशीय सभागृहात होणार आहेत. या स्पर्धेचे हे यंदाचे २९वे वर्ष असून, राज्यभरातील नामांकित नाट्यसंस्थांचा सहभाग या स्पर्धेत लाभणार आहे.
स्पर्धेचे उद्घाटन २ जानेवारीला सायंकाळी ५ वाजता ज्येष्ठ रंगकर्मी विजयकुमार फातर्पेकर यांच्या हस्ते होणार असून, तहसीलदार ओंकार ओतारी यांच्या अध्यक्षतेखाली हा सोहळा होणार आहे. यावेळी नगराध्यक्ष दिलीप गिरप व जिल्हा नियोजन समिती सदस्य सचिन वालावलकर प्रमुख उपस्थित राहणार आहेत. सायंकाळी सहापासून एकांकिका स्पर्धेला प्रारंभ होईल.
पहिल्या दिवशी कारवा थिएटर्स, कोल्हापूर - ‘म्हव उठलाव’, राजारामबापू अभियांत्रिकी महाविद्यालय, इस्लामपूर - ‘हाल्फवे’, गंधर्व थिएटर्स, मिरारोड -‘कडी’, अखिल महाराष्ट्र नाट्य विद्यामंदिर समिती व आर्यरूप नाट्यसंस्था, सांगली - ‘इन सर्च ऑफ’. दुसऱ्या दिवशी (३ जानेवारी) दुपारी ३ वाजल्यापासून आयडियल इंग्लिश स्कूल, नेरूर - ‘देवराई’, बाबा वर्दम थिएटर्स, कुडाळ - ‘वन सेकंड्स लाईफ’, थिएटरवाले, मुंबई - ‘हिरो नंबर वन’, अक्षरसिंधु कलामंच, कणकवली - ‘भरकाट’, पृथा थिएटर्स, वेंगुर्ला - ‘अमृतस्य पुत्र’, गवाक्ष व्हिजन, ठाणे - ‘मर्सिया’, अवयुक्त, मुंबई - ‘पडदा’ व ४ जानेवारीला सकाळी ११ वाजल्यापासून रंगवलय, अंधेरी - ‘बार बार’, देशभक्त रत्नाप्पा कुमार कॉलेज ऑफ कॉमर्स - ‘ग्वाही’, इंद्रधनु रंगमंच, बोरिवली -‘द फॅन्टसी’, दुपारी ३ वाजल्यापासून क्रिएटिव्ह कार्टी, मुंबई - ‘तळ्यात मळ्यात’, नाटकवेडे, रत्नागिरी - ‘श्यामची आई’, ज्ञानप्रसारक मंडळ महाविद्यालय व संशोधन केंद्र, म्हापसा - ‘सुनरी सखी’, कलासक्त, मुंबई - ‘पेंडुलम’, शहाजी विधी महाविद्यालय, कोल्हापूर - ‘होळी झाली’.
