कर्तव्यात कसूर प्रकरणी गोठोस तलाठ्याला दंड
कर्तव्यात कसूर प्रकरणी
गोठोस तलाठ्याला दंड
माहिती आयुक्तांची कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २८ ः वृक्षतोड आणि बोगस बदली पास प्रकरणाची माहिती लपविल्याप्रकरणी गोठोस तलाठी यांना शासकीय दैनंदिनी उपलब्ध करून न दिल्यामुळे आणि कर्तव्यात कसूर केल्यामुळे राज्य माहिती आयुक्त कोकण खंडपीठ यांनी त्यांना २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच त्यांच्या सेवापुस्तकात शिस्तभंगाचा ठपका ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी, की गोठोस येथील एका खासगी मालकीच्या जागेतील वृक्षतोड प्रकरणी जोडलेला सातबारा आणि त्यावरील नोंदींबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते जयंत बरेगार यांना संशय होता. ही खात्री करण्यासाठी त्यांनी तलाठ्यांच्या शासकीय दैनंदिनीची मागणी केली होती. मात्र, संबंधित तलाठ्यांनी ही माहिती वैयक्तिक असल्याचे सांगून देण्यास टाळाटाळ केली. यावर बरेगार यांनी द्वितीय अपील दाखल केल्यानंतर राज्य माहिती आयुक्तांनी कुडाळ तहसीलदारांना चौकशीचे आदेश दिले. तहसीलदारांनी प्रत्यक्ष कार्यालयाला भेट देऊन तपासणी केली असता, संबंधित कालावधीची दैनंदिनीच लिहिलेली नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले. ३ नोव्हेंबरला झालेल्या सुनावणीत कुडाळ तहसीलदारांनी शपथपत्र सादर करून माहिती दिली की, महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमपुस्तिकेनुसार दैनंदिनी ठेवणे बंधनकारक असतानाही तलाठ्यांनी ती ठेवली नाही. यामुळे त्यांच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार ठपका ठेवला असून भविष्यात पुनरावृत्ती झाल्यास कठोर कारवाईची समज दिली आहे. राज्य माहिती आयुक्तांनी तलाठ्यांचा खुलासा अमान्य करत त्यांना २५ हजारांची शास्ती लादली असून ही रक्कम पाच मासिक हप्त्यात त्यांच्या वेतनातून वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, संबंधित माहिती उपलब्ध नसल्याचे १५ दिवसांत अर्जदाराला लेखी कळवण्यास बजावले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.