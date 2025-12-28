‘जी राम जी’ जागृतीसाठी विशेष ग्रामसभा
14067
‘जी राम जी’ यजनेबाबत जनजागृती
सुकळवाडची ग्रामसभा; ग्रामस्थांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. २८ : केंद्राच्या महत्त्वाकांक्षी ‘विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी (ग्रामीण) जी राम जी अधिनियम २०२५’ या नवीन योजनेबाबत जनजागृती करण्यासाठी सुकळवाड ग्रामसचिवालय येथे आयोजित विशेष ग्रामसभेस ग्रामस्थांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. ग्रामीण भागातील आर्थिक सक्षमीकरण आणि रोजगाराच्या संधी विस्तारण्याच्या दृष्टीने ही सभा महत्त्वपूर्ण ठरली.
सद्यस्थितीत कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना अधिनियमाची मनेरगाची जागा आता ही नवीन योजना घेणार आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण जनतेचे जीवनमान उंचावणे, आजीविकेचे विविधीकरण करणे आणि सामाजिक-आर्थिक पाया भक्कम करणे हा आहे. ग्रामपंचायत सचिव वेदिका गोसावी यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना योजनेच्या तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबी समजावून सांगितल्या. यात त्यांनी या योजनेअंतर्गत अकुशल काम करण्यास इच्छुक असलेल्या प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबातील प्रौढ सदस्यांना एका आर्थिक वर्षात १२५ दिवसांच्या मजुरी-रोजगाराची वैधानिक हमी देण्यात येणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील स्थलांतर रोखण्यास मदत होईल आणि स्थानिकांना हक्काचा रोजगार उपलब्ध होईल असे स्पष्ट केले.
या विशेष सभेला माजी सभापती अजिंक्य पाताडे, माजी उपसभापती प्रसाद मोरजकर, माजी सरपंच विलास मसुरकर, सरपंच युवराज गरुड, उपसरपंच किशोर पेडणेकर, ग्रामपंचायत सदस्या वृषाली गरुड, तळगाव सोसायटी अध्यक्ष प्रकाश पावसकर, तंटामुक्त अध्यक्ष बाबुराव मसुरकर, ग्रामसेवा संघ अध्यक्ष वैदेही मसुरकर, पोलिसपाटील लक्ष्मण काळसेकर, मुख्याध्यापक श्री. नांदोसकर, रोजगार सहाय्यक प्रदीप पाताडे, आरोग्य सेविका वृषाली जाधव व मदतनीस राजश्री पेडणेकर, ग्राम संघ सी.आर.पी. अस्मिता काळसेकर, नमिता पाताडे, दिया हिंदळेकर, अंगणवाडी सेविका धनश्री पडते, संजना कुशे, श्रद्धा पाताडे, अक्षता पाताडे उपस्थित होते. ग्रामसभेस सुकळवाड येथील बचत गटातील महिला, युवक आणि मतदार ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. नवीन योजनेमुळे गावातील विकासकामांना गती मिळेल आणि मजुरांना अधिक दिवसांचा रोजगार मिळेल, अशी आशा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
