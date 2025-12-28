चिपळूण-परशुराम एमआयडीसीतील खोदाईचे काम बंद पाडले
लोटे एमआयडीसीतील खोदाई बंद पाडली
उद्योजक संघटना आक्रमक : स्त्यांची नासधूस, दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २८ : लोटे परशुराम एमआयडीसीमध्ये सुरू असलेले अशोका कंपनीचे खोदाईचे काम आज लोटे परशुराम उद्योजक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बंद पाडले. लोटे परशुराम एमआयडीसीतील रस्त्यांची अशोका कंपनीकडून नासधूस केली जाते. या कारणास्तव रस्ते खोदाईचे काम बंद पाडल्याचे उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. राज आंब्रे यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले.
ते म्हणाले, ‘‘लोटे एमआयडीसीमध्ये सध्या अशोका कंपनीकडून विविध कंपन्यांना गॅस पुरवठा करण्यासाठी पाईपलाईन टाकण्याचे काम चालू आहे. त्यासाठी रस्त्याच्या कडेला खोदाई सुरू आहे. काही ठिकाणी डांबरी रस्ते खोदले जात आहेत. एमआयडीसी रस्ते तयार करते आणि महानगर गॅस कंपनी चांगले रस्ते खोदून पाईपलाईन टाकते. पाईपलाईन टाकल्यानंतर रस्त्यांची पुन्हा दुरुस्ती होत नाही. त्यामुळे खोदलेल्या रस्त्यांवर पावसाळ्यात खड्डे पडतात. रस्त्याच्या कडेला चिखल तयार होतो. मालवाहतुकीची वाहने एमआयडीसीतील रस्त्यांवर चालत नाहीत. आम्ही हे रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी एमआयडीसीकडे वारंवार पाठपुरावा करतो. वास्तविक महानगर गॅस कंपनीने रस्त्याची खोदाई केल्यानंतर दुरुस्ती केली पाहिजे. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना कामात सुधारणा करण्यासंदर्भात काही सूचना उद्योजक संघटनेने केल्या होत्या. त्याकडेही कंपनीने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आज महानगर गॅस कंपनीचे काम बंद करण्यात आले. घटनास्थळी एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना बोलवण्यात आले आणि त्यांनाही या कामाच्या संदर्भात काही सूचना केली.’’
एमआयडीसी कार्यालयाकडून रस्त्यांची दुरुस्ती केली जाते. मात्र, काही खासगी कंपन्या रस्त्यांची खोदाई करतात व परत ते रस्ते दुरुस्त करत नाहीत. महानगर गॅस कंपनी त्यातीलच एक आहे. केलेल्या सूचनांकडे कंपनी दुर्लक्ष करते म्हणून काम बंद केले आहे. रस्ते दुरुस्त करण्याची हमी कंपनीने दिली तर त्यांचे काम पुन्हा सुरू केले जाईल. कामातील हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नाही.
- ॲड. राज आंब्रे, अध्यक्ष, लोटे परशुराम उद्योजक संघटना
महानगर कंपनीने लोटे एमआयडीसीतील खोदाईचे काम एका खासगी एजन्सीला दिले आहे. पाईपलाईन टाकल्यानंतर एकाच वेळी सर्व भागांतील खड्डे काँक्रिटने भरले जातील. एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांशी त्याबाबत बोलणे झाले आहे. उद्योजक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी बैठक घेऊन त्यांचा गैरसमज दूर केला जाईल.
- सर्फराज मालदार, प्रतिनिधी, महानगर गॅस कंपनी, चिपळूण
