समस्येकडे दुर्लक्ष न करता नगरसेवकांचे कृतीतून उत्तर
14132
समस्येकडे दुर्लक्ष न करता
नगरसेवकांचे कृतीतून उत्तर
कनकनगरातील रस्त्याची दुरुस्ती
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. २९ : शहरातील कनकनगर मधील छोट्या नाल्यावरील रस्त्याची दूरवस्था झाली होती. नवनिर्वाचित नगरसेवक सुशांत नाईक यांनी स्वखर्चातून या भागात लोखंडी प्लेटस आणि क्राँक्रिटीकरण करून हा रस्ता सुस्थितीत केला.
शहरातील कनकनगर येथील भागात जाण्यासाठी असलेल्या रस्त्याची दूरवस्था झाली होती. रस्त्याच्या मधोमध असलेल्या गटारावरील क्राँक्रिटीकरण निघाल्याने या रस्त्यावरून ये-जा करताना वाहन चालकांना कसरत करावी लागली होती. ही बाब लक्षात येताच नगरसेवक सुशांत नाईक यांनी या रस्त्याची तातडीने दुरूस्तीची कार्यवाही सुरू केली. यात दोन लोखंडी प्लेट टाकून तसेच त्यावर काँक्रिटीकरण करून हा रस्ता सुस्थितीत केला. नगरसेवक श्री. नाईक यांनी केलेल्या या कामाबाबत कनकनगरवासीयांमधून आभार व्यक्त करण्यात आले. हे काम करताना सुशांत नाईक यांच्यासह बाबू जाधव, प्रसाद चव्हाण, गुरु मोर्ये, संदेश जाधव, रवी भंडारे आदी उपस्थित होते.
