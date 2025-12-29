न्हावेली-पार्सेकरवाडी रस्ताप्रश्न मार्गी
14166
न्हावेलीतील रस्त्यासाठी पाच लाख
शिवसेनेचा पुढाकार; परब यांच्याहस्ते भूमिपूजन
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २९ ः न्हावेली येथील पार्सेकरवाडी ते पंचदेवीवाडी या रस्ताकामाचे जनसुविधा योजनेअंतर्गत भूमिपूजन शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब यांच्याहस्ते करण्यात आले. आमदार दीपक केसरकर आणि संजू परब यांच्या विशेष सहकार्यातून या रस्त्यासाठी पाच लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, यामुळे या भागातील ग्रामस्थांचा अनेक वर्षांचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.
न्हावेलीचे उपसरपंच तथा शिवसेना उपतालुकाप्रमुख अक्षय पार्सेकर यांनी या रस्त्यासाठी सातत्याने वरिष्ठ पातळीवर पाठपुरावा केला. ग्रामस्थांची होणारी गैरसोय लक्षात घेऊन आमदार केसरकर व संजू परब यांनी या कामाला प्राधान्य देत निधी उपलब्ध करून दिला. या कामाचे भूमिपूजन शिवसेना जिल्हाप्रमुख परब यांच्याहस्ते करण्यात आले. यावेळी उपसरपंच पार्सेकर, प्रशांत साटेलकर, माजी सरपंच शरद धाऊसकर, ग्रामपंचायत सदस्य प्रथमेश नाईक, सानिका हळदणकर, स्नेहा पार्सेकर, संतोष नाईक, आरती माळकर यांसह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
या सोहळ्याप्रसंगी न्हावेलीतील ग्रामस्थांनी मोठी गर्दी केली होती. यामध्ये दीपक नाईक, ओम पार्सेकर, दीपक पार्सेकर, राज धवन, तुकाराम पार्सेकर, अमोल पार्सेकर, आदींसह ग्रामस्थ उपस्थित होते. रस्त्याचे काम दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण करण्याबाबत यावेळी ग्वाही देण्यात आली. गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला वाडीतील रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लागल्याने पार्सेकरवाडी व पंचदेवी वाडीतील ग्रामस्थांनी ग्रामस्थांनी शिवसेनेसह आमदार केसरकर, जिल्हाप्रमुख परब व उपसरपंच पार्सेकरांचे मनापासून आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.