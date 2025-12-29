जलसंधारणासाठी तरुण एकवटले
14167
जलसंधारणासाठी तरुण एकवटले
आनंदव्हाळ-कदमवाडी ग्रामपंचायतीतर्फे वनराई बंधारा
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. २९ : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत ग्रामपंचायत आनंदव्हाळ-कर्लाचाव्हाळ यांच्यावतीने आज कदमवाडी येथे लोकसहभागातून वनराई बंधारा बांधण्यात आला. जलसंधारणाचे महत्त्व ओळखून आणि गावच्या पाणीटंचाईवर मात करण्याच्या उद्देशाने ग्रामस्थांनी श्रमदानातून हा बंधारा पूर्ण केला.
या उपक्रमासाठी ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी, कर्मचारी आणि ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. बंधाऱ्यामुळे परिसरातील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होणार असून शेती व जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. सरपंच रश्मी टेंबुलकर आणि उपसरपंच दिलीप गोवेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम झाला. ग्रामपंचायत अधिकारी लक्ष्मण सरमळकर, कर्मचारी विजय चव्हाण, केंद्रचालक प्रिशा बांदल, ग्रामपंचायत सदस्य अनिल सुकाळी, माजी सरपंच रवींद्र टेंबुलकर, तंटामुक्ती अध्यक्ष चंद्रकांत घाटगे, पाणी कर्मचारी अनंत नांदोसकर आदी सहभागी झाले होते. हा बंधारा यशस्वी करण्यासाठी गावातील तरुणांनी आणि ग्रामस्थांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून श्रमदान केले. यामध्ये रमेश बांदल, दुर्गेश परब, गौरव कदम, मनोहर बांदल, लाजरी परब, चिन्मय परब, तनिष बांदल यांसह अन्य ग्रामस्थांचा सक्रिय सहभाग होता. गावाच्या विकासासाठी आणि पर्यावरण रक्षणासाठी राबवलेल्या या उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. ‘लोकसहभागातून ग्रामविकास’ हे ब्रीदवाक्य या निमित्ताने खऱ्या अर्थाने सार्थ ठरल्याची भावना सरपंच टेंबुलकर यांनी यावेळी व्यक्त केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.