पर्यावरणपूरक मूर्तीकला हे पुण्यकार्य
सीताराम गावडे ः कुडाळात जिल्हास्तरीय स्पर्धेला प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २९ ः आदिशक्ती पार्वतीमातेने आपल्या खळीमळीपासून विघ्नहर्ता गणरारायाची मूर्ती घडवून तिला सजीव केले, अशी अख्यायिका आहे. ती माती कला म्हणजे जिवंत कला आहे. शाडू मातीपासून पर्यावरणपूरक गणेश मूर्ती घडविणे हे पुण्यकार्य आहे. ही कला जोपासण्याचे काम ६ ते १६ वयोगटातील मुलांच्या हातातून होत असून सिंधुदुर्ग गणेश मूर्तिकार संघाचे हे कार्य गौरवास्पद आहे, असे प्रतिपादन सकल मराठा समाजाचे जिल्हाध्यक्ष सीताराम गावडे यांनी कुडाळ येथे केले.
सिंधुदुर्ग गणेश मूर्तिकार संघ, माजगावतर्फे कुडाळ येथील मराठा समाज हॉल येथे शाडू मातीपासून गणेश मूर्ती घडविणे ही स्पर्धा ६ ते १६ वयोगटातील मुला-मुलींसाठी आयोजित केली होती. स्पर्धेच्या बक्षीस वितरण प्रसंगी ते बोलत होते. श्री. गावडे म्हणाले, ‘सध्याच्या युगात लहान मुले मोबाईलमध्ये जास्त रमतात. त्या मुलांना अन्य ठिकाणी वळविण्यासाठी अशा उपक्रमांची नितांत गरज आहे. माती कला ही जिवंत कला आहे. हाताची दहाही बोटे एकाच वेळी काम करीत असल्याने शरीरात सकारात्मक ऊर्जा तयार होते व याच सकारात्मक ऊर्जेमुळे अनेक असाध्य गोष्टी साध्य होतात. त्यामुळे गणेश मूर्तिकार संघाचे अध्यक्ष बापू सावंत व त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचे मनापासून कौतुक केले पाहिजे. गेली सहा वर्षे ही माती कला जिवंत ठेवण्यासाठी विविध उपक्रम राबिवत आहेत.’
संघाचे अध्यक्ष बापू सावंत यांनी गेल्या सहा वर्षांतील मंडळाच्या कार्याचा आढावा घेऊन मंडळाची वाटचाल व उद्देश कथन केला. डॉ. परब यांनीही आपले विचार मांडले. यावेळी स्पर्धेत सहभागी विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले, तर उत्तेजनार्थ दोन व एकूण तीन अशा पाच जणांना रोख रक्कम, सन्मानपत्र देऊन गौरविण्यात आले. या स्पर्धेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ५२ स्पर्धक सहभागी झाले होते.
