रत्नागिरी ः ईगल तायक्वांदो खेळाडूंचे कौतुक

सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २९ः शहरातील अभ्युदय नगर-नाचणेरोड येथे होणाऱ्या ईगल तायक्वांदोच्या खेळाडूंनी बेल्ट ग्रेडेशन परीक्षेत यश मिळवल्याबद्दल त्यांचे नगरसेवक राजीव कीर यांनी कौतुक केले.
रत्नागिरी शहरातील अभ्युदयनगर बहुउद्देशीय सभागृह नाचणे रोड येथे घेतल्या जाणाऱ्या ईगल तायक्वांदो प्रशिक्षण केंद्राला नगरसेवक कीर यांनी भेट दिली. तिथे प्रशिक्षण घेत असलेल्या खेळाडूंनी नुकत्याच झालेल्या बेल्ट ग्रेडेशन परीक्षेत उत्तम यश मिळवले. त्यामध्ये वैष्णव कार्लेकर आणि कशिश जैन यांनी यलो बेल्ट मिळवला तर नायशा कांबळेने ब्लू वन बेल्ट मिळवला. प्रशिक्षिका संकेता सावंत आणि सई सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी हे यश मिळवले.
याबद्दल नगरसेवक राजीव कीर यांनी तसेच त्यांच्या पत्नी प्राची कीर आणि उपशहरप्रमुख प्रिया साळवी तसेच सर्व सहकारी यांनी या खेळाडूंचे अभिनंदन केले. तसेच ईगल तायक्वांदो केंद्राला भविष्यात कोणतीही मदत लागल्यास सदैव पाठीशी राहू, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. संकेता सावंत आणि सई यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असणाऱ्या प्रशिक्षण केंद्राचा आजूबाजूच्या परिसरातील मुलांनी अवश्य लाभ घ्यावा आणि सध्या काळानुसार आवश्यक असणारे स्वसंरक्षणाचे हे प्रशिक्षण अवश्य घ्यावं, असे आवाहन त्यांनी केले.
