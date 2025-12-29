नगराध्यक्ष भोसलेंचा ‘अभिनव’तर्फे सत्कार
सावंतवाडी, ता. २९ ः येथील नगरपरिषदेच्या नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा श्रद्धाराजे भोसले यांचे आज अभिनव फाउंडेशन, सिंधुदुर्गच्यावतीने अभिनंदन करण्यात आले. यावेळी त्यांना भारतमातेची प्रतिमा भेट देण्यात आली. अभिनव फाउंडेशनच्या सामाजिक कार्याचे नगराध्यक्षांनी कौतुक करत सहकार्याचेही आश्वासन दिले. यावेळी लखमराजे भोसले, नगरसेवक प्रतीक बांदेकर तसेच अभिनव फाउंडेशनचे अण्णा म्हापसेकर, किशोर चिटणीस, राजू केळूसकर, जितेंद्र मोरजकर, विनायक रांगणेकर आदी उपस्थित होते.
आरोंदा, ता. २९ ः रेडी सरपंच रामसिंग राणे यांचा नालंदा ऑर्गनायझेशन संस्थेकडून ग्रामसमृद्धी सन्मान महाराष्ट्राच्या प्रतिष्ठेचा आणि सन्मानाचा पुरस्कार रेडी सरपंच रामसिंग राणे यांना प्राप्त झाला आहे. पत्रकार भवन, पुणे येथे हा सन्मान सोहळा पार पडला. या गौरव पुरस्कार कार्यक्रमात क्रीडा, शैक्षणिक, राजकीय, सामाजिक, व्यावसायिक व इतर क्षेत्रातील गुणवंतांचा सन्मान करण्यात आला. राणे यांच्या कार्याची दखल घेत त्यांची नालंदा ऑर्गनायझेशनचे ग्रामसमृध्दी मंच महाराष्ट्र यांच्या वतीने ‘ग्रामसमृद्धी सन्मान २०२५’ने त्यांना सन्मानित करण्यात आले. या सन्मानामुळे राणे यांचे सर्वत्र अभिनंदन होत असून त्यांच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देण्यात आल्या.
