खेड-जगबुडी नदीपात्रातील मार्ग बंद
खेड ः जगबुडी नदीपात्रातील बंद झालेला मार्ग.
जगबुडी नदीपात्रातील मार्ग बंद
गाळ उपसा कामाचा फटका : पाच किमीचा वळसा
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. २९ : शहरात बाजारहाट, शिक्षण, रोजगार व दैनंदिन कामांसाठी पिढ्यानपिढ्या वापरात असलेला जगबुडी नदीपात्रातील मार्ग गाळ उपसा कामामुळे पूर्णतः बंद झाल्याने भोस्तेसह तीन गावातील ग्रामस्थ, महिला व विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे. या मार्गामुळे अवघ्या ३ किमीचे अंतर सहज गाठता येत होते; मात्र आता वळसा घालून जगबुडी पुलावरून प्रवास करत पाच किमीचे अंतर ओलांडताना वेळ व पैशांचा अपव्यय होत आहे.
भोस्ते येथील जलालशहा मोहल्ला, जसनाईक मोहल्ला, खेडेकरवाडी, बौद्धवाडी, रहाटेवाडी, पाटीलवाडी तसेच अलसुरे, निळीक व कोंडिवली गाववाड्यांतील ग्रामस्थ मटण-मच्छीमार्केटमार्गे नदीपात्रातूनच पायी ये-जा करत होते. पावसाळ्याचे चार महिने वगळता उर्वरित आठ महिने हा मार्ग अत्यंत सोयीचा ठरत होता. ‘तारा’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या वाटेवर दररोज शेकडो नागरिकांची वर्दळ असायची; मात्र गेल्या काही दिवसांपासून जगबुडी नदीपात्रात दिवसरात्र गाळ उपसा सुरू असल्याने हा पिढ्यानपिढ्यांचा मार्ग नामशेष झाला आहे. परिणामी, ग्रामस्थांसह शाळकरी विद्यार्थ्यांना व महिलांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. विशेषतः विद्यार्थ्यांची मोठी अडचण होत असून, अनेकवेळा एसटी बस चुकल्यानंतर त्यांना रिक्षाचा आधार घ्यावा लागत आहे, ज्यामुळे आर्थिक भूर्दंडही सोसावा लागत आहे.
मार्ग बंद झाल्याने ग्रामस्थांना वळसा घालून प्रवास करावा लागत असून, याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या वेळापत्रकावर आणि महिलांच्या दैनंदिन कामांवर होत आहे. त्यामुळे नदीपात्रातील अवघ्या ३ किमी अंतराच्या या मार्गावर ‘फरशी’ घालून सुरक्षित पायवाट उपलब्ध करून द्यावी, अशी ठाम मागणी ग्रामस्थांकडून केली जात आहे.
कोट
भोस्ते-अलसुरे सीमेजवळ गाळ उपसा केल्यास पुराचे पाणी वेगाने पुढे वाहून जाईल; मात्र प्रशासन दरवर्षी भोस्ते कलम ते मटण-मच्छीमार्केटलगतच गाळ उपसा करण्यावर अट्टाहास का करते0 ग्रामस्थांचा पिढ्यानपिढ्यांचा मार्ग बंद करून प्रशासन नेमके काय साध्य करू पाहत आहे.
- नथुराम खेडेकर, माजी उपसरपंच, भोस्ते
