राऊळ महाराज महाविद्यालय विजेता
राऊळ महाराज महाविद्यालय विजेता
देवगडमधील क्रिकेट स्पर्धा; कणकवली संघाला उपविजेतेपद
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. २९ ः जिल्ह्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वतीने येथील स. ह. केळकर महविद्यालयाच्या क्रीडांगणावर घेतलेल्या क्रिकेट स्पर्धेत कुडाळ येथील संत राऊळ महाराज महाविद्यालयाचा संघ विजेता, तर कणकवली महाविद्यालयाचा संघ उपविजेता ठरला. विविध मान्यवरांच्या उपस्थितीत विजेत्या संघांना गौरविण्यात आले.
शिक्षण संस्थेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवरील रोजच्या कामामुळे निर्माण होणारा ताणतणाव कमी व्हावा, त्यांच्यात सकारात्मक ऊर्जा निर्माण व्हावी, या उद्देशाने क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन केले होते. स्पर्धेचे उद्घाटन संस्था उपाध्यक्ष चंद्रहास मर्गज यांच्या हस्ते झाले. यावेळी कार्यवाह वैभव बिडये, सहकार्यवाह विश्वामित्र खडपकर, सभापती एकनाथ तेली आदी उपस्थित होते. स्पर्धेत बाळासाहेब खर्डेकर महाविद्यालय वेंगुर्ले, संत राऊळ महाराज महाविद्यालय कुडाळ, कणकवली महाविद्यालय, स. का. पाटील महाविद्यालय मालवण, एस.पी.के. महाविद्यालय सावंतवाडी, आनंदीबाई रावराणे महाविद्यालय वैभववाडी, कला-वाणिज्य महाविद्यालय फोंडाघाट, स. ह. केळकर महाविद्यालय देवगड, लक्ष्मीबाई हळबे महाविद्यालय दोडामार्ग, गोगटे वाळके महाविद्यालय पानवळ-बांदा आदी जिल्ह्यातील एकूण दहा संघ सहभागी झाले होते. कुडाळ येथील संत राऊळ महाराज महाविद्यालयाचा संघ विजेता, तर कणकवली महाविद्यालयाचा संघ उपविजेता ठरला.
श्री. तेली यांच्या हस्ते विजेत्या संघाला रोख दहा हजार रुपये व चषक देऊन गौरविण्यात आले. उपविजेत्या संघाला प्राचार्य विजयकुमार कुनुरे यांच्या हस्ते पाच हजार रुपये व चषक देऊन सन्मानित करण्यात आले. तसेच उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाज व मालिकावीर, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक अशी पारितोषिके देऊन खेळाडूंचा सन्मान करण्यात आला.
