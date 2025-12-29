हत्तीप्रश्नाबाबत सत्ताधाऱ्यांचे अपयश ः गुणेश गवस
हत्तीप्रश्नाबाबत सत्ताधाऱ्यांचे
अपयश ः गुणेश गवस
‘त्या’ वक्तव्यावर टीका
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. २९ ः वन्यप्राणी व पर्यावरणप्रेमींवर टीका करणाऱ्या दोडामार्ग शिवसेना तालुकाप्रमुख गणेशप्रसाद गवस यांच्या वक्तव्याचा ओंकार फाउंडेशन, वाफोली-बांदा यांनी निषेध केला आहे. केंद्र व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असताना हत्तींचा प्रश्न सुटत नसेल, तर अपयश कोणाचे आहे, याचे आत्मपरीक्षण करावे, असे फाउंडेशनचे अध्यक्ष गुणेश गवस यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
हत्ती प्रश्न केवळ तात्पुरत्या उपाययोजनांनी सुटणारा नसून दीर्घकालीन नियोजनाची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वनखात्याकडे आवश्यक मनुष्यबळ, साधने व पायाभूत सुविधा नसल्याने परिस्थिती गंभीर होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सर्रास जंगलतोड होत असताना कारवाई होत नसल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. ओंकार फाउंडेशन शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईसाठी प्रत्यक्ष वनखात्याशी चर्चा करत असून सुधारित दर व विविध पिकांचा समावेश करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पत्रकबाजीऐवजी प्रत्यक्ष चर्चेसाठी पुढे येण्याचे यावे. मायनिंग प्रकल्पांमुळे होणाऱ्या कधीही न भरून न येणाऱ्या शेतकरी नुकसानीची भरपाई सरकार कशी करणार, असा सवालही गवस यांनी उपस्थित केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.