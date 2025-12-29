खोदकामामुळे धोका, कारवाई करा!
रविकिरण गवस ः दोडामार्गप्रश्नी तहसीलदारांना निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
दोडामार्ग, ता. २९ ः तालुक्यातील राज्य महामार्ग (क्रमांक २४९) वर सुरू असलेल्या खोदकामामुळे नागरिकांच्या जीविताला गंभीर धोका निर्माण होत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ अध्यक्ष रविकिरण गवस केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी दोडामार्गचे तहसीलदार यांना लेखी निवेदन देत तात्काळ कारवाईची मागणी केली.
निवेदनात म्हटले आहे, की राज्य महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात खोदकाम केले असून या कामादरम्यान तात्पुरता रस्ता उपलब्ध करून दिलेला नाही. परिणामी वाहनचालक, पादचारी, विद्यार्थी, वृद्ध नागरिक तसेच रुग्णवाहिका यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः रात्रीच्या वेळी अपघाताचा धोका अधिक वाढल्याचे नागरिकांकडून सांगण्यात येत आहे. या ठिकाणी सुरक्षा फलक, बॅरिकेड्स, रिफ्लेक्टर, सिग्नल लाईट्स यांचा पूर्णपणे अभाव असून, पीडब्लूडी व आयआरसीच्या मानकांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोपही निवेदनात केला आहे. खोदकामामुळे रस्त्यावर मोठे खड्डे पडले असून, वाहतुकीस अडथळा निर्माण झाला आहे. या गंभीर बाबी लक्षात घेता गवस यांनी खोदकामाची तात्काळ चौकशी, तात्पुरता रस्ता तयार करून वाहतूक सुरळीत करणे, दोषी कंत्राटदार, व्यक्तींवर कडक कारवाई करावी, सार्वजनिक सुरक्षेसाठी बॅरिकेट व सूचना फलक तात्काळ लावणे अशा स्पष्ट मागण्या प्रशासनाकडे केल्या आहेत. तसेच नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशाराही गवस यांनी दिला असून, प्रशासनाने तात्काळ पावले उचलावीत अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग अवलंबण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
