सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघाचे पुरस्कार जाहीर

ओरोस, ता. २९ ः सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघाचे उत्कृष्ट पत्रकार पुरस्कार आज जाहीर करण्यात आले. पत्रकार दिन कार्यक्रमात ६ जानेवारीला या पुरस्कारांचे वितरण करण्यात येणार आहे. पत्रकार संघाच्या आज झालेल्या जिल्हा कार्यकारिणी बैठकीत या निवडी निश्चित करण्यात आल्या.
येथील पत्रकार भवनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष उमेश तोरसकर यांनी हे पुरस्कार जाहीर केले. त्यामध्ये अयोध्याप्रसाद गावकर (देवगड), सुधीर राणे (कणकवली), अर्जुन बापर्डेकर (मालवण), प्रशांत पोईपकर (कुडाळ), सागर चव्हाण (सावंतवाडी), प्रदीप सावंत (वेंगुर्ले), लवू म्हाडेश्वर (सिंधुदुर्गनगरी), ओम देसाई (दोडामार्ग), महेश रावराणे (वैभववाडी) या नऊ जणांचा यात समावेश आहे. अध्यक्ष उमेश तोरसकर यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारिणीची बैठक झाली. यावेळी प्रतिनिधी गणेश जेठे, उपाध्यक्ष संतोष राऊळ, आनंद लोके, बंटी केनवडेकर, किशोर जैतापकर, सचिव बाळ खडपकर, खजिनदार संतोष सावंत, लक्ष्मीकांत भावे, राजन नाईक, संजय वालावलकर, अमित खोत, प्रशांत वाडेकर, सुहास देसाई, महेंद्र मातोंडकर आदी उपस्थित होते. पुरस्कार वितरण सोहळ्यास प्रमुख वक्ते पत्रकार प्रसन्ना जोशी, पालकमंत्री नीतेश राणे, माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर, आमदार नीलेश राणे, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, पोलिस अधीक्षक मोहन दहिकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी आदींची प्रमुख उपस्थिती असणार आहेत. जिल्ह्यातील सर्व पत्रकारांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष तोरसकर यांनी केले आहे.
