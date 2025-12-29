मंडणगड-सोवेली कालभैरव मंदिरातील सामानाची चोरी
सोवेली कालभैरव मंदिरात
पितळेच्या वस्तूंची चोरी
मंडणगड, ता. २९ ः तालुक्यातील सोवेली येथील श्री कालभैरव मंदिरातील पितळेच्या वस्तू आणि सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचा डीव्हीआर चोरट्याने चोरून नेल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी मंडणगड पोलिस ठाण्यात शनिवारी (ता. २७) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सोवेली गावठाण येथील अरविंद लक्ष्मण भोसले (वय ६१) यांनी दिलेल्या तक्रारीत नमूद केल्यानुसार, २४ डिसेंबरला सायंकाळी ७ ते २५ डिसेंबर या कालावधीत सकाळी ६ या कालावधीत ही चोरी झाली. मंदिरास कुलूप नसल्याने चोरट्याने मुख्य दरवाज्याची कडी उघडून मंदिरातील मौल्यवान वस्तू चोरून नेल्या. चोरीत एकूण ३० हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल पळविला आहे. त्यामध्ये ८ हजार रुपये किंमतीची सुमारे १५ किलो वजनाची पितळेची घंटा, ९ हजार ५०० रुपये किंमतीचा पितळेचा कलश, ९ हजार रुपये किंमतीचा सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचा डीव्हीआर व हार्ड डिस्क तसेच ४ हजार रुपये किंमतीची ४ किलो वजनाची पितळेची घंटा यांचा समावेश आहे. या प्रकरणी मंडणगड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास पोलिस करत आहेत.
