जनतेला विश्वासात घेऊनच ''ताज'' प्रकल्प राबविणार
14270
जनतेला विश्वासात घेऊनच
‘ताज’ प्रकल्प राबविणार
पालकमंत्री ः सिंधुदुर्गनगरीत आढावा
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. २९ ः शिरोडा-वेळागर येथे प्रस्तावित ताज फाईव्ह स्टार हॉटेल प्रकल्पामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. तसेच पर्यटनाला चालना मिळणार असून परिसराचा आर्थिक विकासही साधला जाणार आहे. जनतेला विश्वासात घेऊनच हा प्रकल्प राबवला जाईल, असे आश्वासन पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी आज या प्रकल्पाबाबत आयोजित बैठकीत ग्रामस्थांना दिले.
शिरोडा-वेळागर येथे ताज समूहाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणाऱ्या फाईव्ह स्टार हॉटेल प्रकल्पाबाबत स्थानिक रहिवाशांच्या मनात असलेल्या शंका, प्रश्न व चिंता जाणून घेण्यासाठी पालकमंत्री राणे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली. या बैठकीस आमदार दीपक केसरकर, आमदार नीलेश राणे, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, माजी आमदार राजन तेली, जयप्रकाश चमणकर उपस्थित होते. या बैठकीत स्थानिक नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांचे सविस्तर स्पष्टीकरण देत त्यांचे समाधान करण्यात आले. पालकमंत्री राणे यांनी, भविष्यातही अशाच प्रकारे स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेऊन, त्यांच्या सूचनांचा विचार करून विकासात्मक निर्णय घेतले जातील, असे सांगितले.
