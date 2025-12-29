प्रशांतनगर येथील वृद्धेचा मृत्यू
प्रशांतनगर येथील
वृद्धेचा मृत्यू
रत्नागिरी ः शहरातील प्रशांतनगर-मजगांव रोड येथील वृद्ध महिलेला श्वसनाचा त्रास जाणवू लागल्याने खासगी रुग्णालयातून अधिक उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तिला तपासून मृत घोषित केले. रेखा शिवाजी शिंदे (वय ६७, रा. प्रशांतनगर, मजगावरोड-रत्नागिरी) असे मृत वृद्धेचे नाव आहे. ही घटना रविवारी (ता. २८) दुपारी बाराच्या सुमारास जिल्हा शासकीय रुग्णालयात घडली. रेखा शिंदे यांच्या पायाला कोना झाला म्हणून रविवारी कोकणनगर येथील डॉक्टरकडे जाऊन टीटीचे इंजेक्शन घेतले. घरी आली असता अचानक तिला श्वसनाचा त्रास जाणवू लागला. तोंडातून फेस येऊन ती बेशुद्ध पडली. तत्काळ तिला उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल केले होते; मात्र डॉक्टर नसल्यामुळे अधिक उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले होते.
----------------
दुचाकीवरून जाताना
पडलेल्या वृद्धेचा मृत्यू
रत्नागिरी ः दुचाकीवरून जाताना चक्कर आलेली महिला दुचाकीवरून उतरत असताना पडली. तिच्या डोक्याला दुखापत झाली. उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले होते. अधिक उपचारासाठी कोल्हापूर येथे नेले होते. तेथे तिच्यावर उपचार सुरू असताना वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तिला तपासून मृत घोषित केले. सुगंधा सुधाकर जोशी (वय ६९, रा. मुरूगवाडा, रत्नागिरी) असे मृत वृद्ध महिलेचे नाव आहे. ही घटना १७ डिसेंबरला दुपारी पावणेतीनच्या सुमारास कोल्हापूर येथील विन्स हॉस्पिटल येथे घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जोशी या भावाचा मुलगा श्रीराज विनायक जोशी याच्या दुचाकीवरून (एमएच-०८-बीजे-३४७६) मुरूगवाडा ते आडी असे परटवणेमार्गे जात असताना सायंकाळी पावणेसहाच्या सुमारास महर्षी कर्वे महिला विद्यालय रस्त्यावर सुगंधा जोशी यांना चक्कर आली. श्रीराजने दुचाकी थांबवली; मात्र तोपर्यंत त्या खाली पडल्या. त्यांच्या डोक्याला दुखापत झाली. खासगी दवाखान्यात उपचार करून जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले होते.
