राजापूर ः एकदिवसीय मार्गदर्शन शिबिर उत्साहात
rat30p8.jpg
14356
राजापूर ः एकदिवसीय शिबिरात मार्गदर्शन करताना रत्नागिरी जिल्हा खो-खो असोसिएशनचे राष्ट्रीय पंच पांडुरंग पेडणेकर. सोबत डावीकडून विजय पाटील, मुख्याध्यापिका साक्षी शिंदे, व्यंकट नालापल्ले, विकास कुंभार, पुंडलीक वाजंत्री आणि अन्य.
राजापूरमध्ये खो-खो विषयी
एकदिवसीय मार्गदर्शन शिबिर
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ३०ः जिल्हा क्रीडाधिकारी, रत्नागिरी जिल्हा खो-खो असोसिएशन, राजापूर तालुका शारीरिक शिक्षण संघटना यांच्यावतीने तालुक्यातील ओणी येथे खो-खो खेळासंबंधित क्रीडाशिक्षकांसाठी एकदिवसीय मार्गदर्शन शिबिर झाले. श्री. शांताराम भट इंग्लिश स्कूलच्या पटांगणावर झालेल्या या शिबिरात रत्नागिरी जिल्हा खो-खो असोसिएशनचे राष्ट्रीय पंच पांडुरंग पेडणेकर यांनी मार्गदर्शन केले. त्यात त्यांनी खो-खो खेळातील नवीन बदल प्रात्यक्षिकासह माहिती दिली.
शिबिरात मुख्याध्यापिका साक्षी शिंदे यांनी मार्गदर्शन केले. या वेळी राजापूर तालुका शारीरिक शिक्षण संघटनेचे अध्यक्ष विजय पाटील, क्रीडा समन्वयक व्यंकट नालापल्ले, उपाध्यक्ष विकास कुंभार, आरएसपी विषयांचे जिल्हा समादेशक पुंडलीक वाजंत्री यांसह तालुक्यातील शाळांमधील शिक्षक, खो-खो खेळाडू मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.